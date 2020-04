Il nuovo decreto prevede ulteriori misure per i supermercati. Nel nuovo decreto previste anche altre attività che potranno riaprire il 14 aprile.

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha annunciato il nuovo Dpcm che prevede delle piccole modifiche che riguardano le attività commerciali. Durante la conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha raccomandato di mantenere alta l’attenzione soprattutto ora che è Pasqua: “Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, se cediamo adesso rischiamo di ripartire daccapo“. Le misure restrittive sono state prolungate fino al 3 maggio, ma ci sono delle piccole novità.

Supermercati nel nuovo decreto: orari più lunghi e nuove disposizioni

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche“, lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa. Dopo le feste pasquali ci saranno delle novità: “Sulle attività produttive c’è una piccola variazione: da martedì 14 aprile riapriamo le cartolibrerie, le librerie, i negozi per neonati e bambini. Apriamo con ponderazione anche la silvicultura e le attività forestali“.

Tra le misure del nuovo decreto, come riportato da Repubblica, ci sono delle novità anche per quanto riguarda i supermercati. Tra le disposizioni troviamo:

chi fa la spesa dovrà utilizzare guanti monouso,

i negozi dovranno fornire gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse ,

per , gel disinfettanti dovranno trovarsi anche vicino ai sistemi di pagamento,

dovranno trovarsi anche vicino ai sistemi di pagamento, i supermercati dovranno fornire mascherine per i lavoratori,

per i previsti orari più lunghi per evitare code e il rischio di assembramenti.

Inoltre, tutti i negozi dovranno fare le pulizie almeno due volte al giorno ed i piccoli negozi dovranno prevedere due percorsi diversi per entrate e uscite.

Il premier alla fine della conferenza ha detto: “Vi chiedo di comprendere il momento, non è facile, non abbiamo un Paese predisposto, una tale emergenza nessuno al mondo la immaginava. È un’emergenza che riguarda tutto il pianeta. Dobbiamo lavorare per erogare risorse ai cittadini in sofferenza, preservare il tessuto produttivo e sociale e snellire i processi burocratici per una piena ripartenza“.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, vi ricordiamo che i supermercati rimarranno chiusi la domenica di Pasqua, ma che alcuni esercizi riapriranno i battenti a Pasquetta, lunedì 13 aprile. Le decisioni sono state prese anche in base alle delibere regionali che in alcuni casi hanno stabilito la chiusura mentre in altri hanno lasciato libertà di scelta.

Di seguito, alcune catene che saranno aperte, ma conviene assicurarsi, prima di uscire di casa, che lo siano evitando di uscire inutilmente:

Carrefour per esempio lunedì di Pasquetta segue l’orario normale in tutti i negozi dalle 7:30 alle 20:00.

per esempio lunedì di Pasquetta segue l’orario normale in tutti i negozi dalle 7:30 alle 20:00. Esselunga resta aperta a Pasquetta quasi tutti i punti vendita seguiranno l’orario normale e solo alcuni funzioneranno solo mezza giornata. Per sapere con precisione la situazione consultare il loro sito.

resta aperta a Pasquetta quasi tutti i punti vendita seguiranno l’orario normale e solo alcuni funzioneranno solo mezza giornata. Per sapere con precisione la situazione consultare il loro sito. Coop chiude la domenica di Pasqua, come gli altri, tutti i 1.100 punti vendita, ma resta aperto il lunedì 13 aprile. Vedere il loro sito.

chiude la domenica di Pasqua, come gli altri, tutti i 1.100 punti vendita, ma resta aperto il lunedì 13 aprile. Vedere il loro sito. Lidl chiude tutto a Pasqua mentre a Pasquetta osserva l’orario normale. Per altre informazioni consultare il loro sito.

Voi unimamme eravate a conoscenza di queste nuove disposizioni? Cosa ne pensate?

