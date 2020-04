Convincere i bambini a dormire con le porte chiuse delle camere da letto non è facile per nessun, ma l’appello di un genitore può motivarci a farlo.

Quante volte dopo aver letto una storia ai nostri figli o aver semplicemente rimboccato le coperte e dato loro il bacio della buonanotte, uscendo, lasciamo la porta della loro camera da letto aperta o accostata? Probabilmente lo facciamo per un senso di sicurezza, così possiamo sentirli e loro si addormentano con più facilità. In realtà, stando a quanto spiegano gli esperti, sbagliamo. E’ infatti molto importante, per la sicurezza dei bambini ma non solo, dormire con le porte di casa chiuse.

I Vigili del Fuoco spiegano perché è importante dormire con le porte chiuse

“Come genitore, è difficile convincere i bambini a dormire con la porta chiusa, vogliono sempre aprirla un po‘”: inizia così il post su Facebook dei Vigili del Fuoco di Cold Spring Harbor, New York. Il post, scritto in prima persona, continua così: “Faccio molta prevenzione antincendio nelle scuole, quindi una cosa che provo e sottolineo per i bambini è quanto sia importante dormire con le porte chiuse… Leggi e guarda le immagini sotto per vedere che differenza possono fare le porte chiuse ...

Questa mattina i membri dei vigili del fuoco di New Fairfield insieme ai dipartimenti di mutuo soccorso hanno risposto a un incendio della struttura residenziale. I proprietari di case e il cane di famiglia stanno bene. Le foto sotto sono un ottimo esempio dell’importanza di tenere chiuse le porte della camera da letto mentre si dorme. La porta raffigurata in entrambe le foto è una porta a cuore cavo di una camera da letto”

Le foto rappresentano la porta di una camera da letta ripresa dai due lati:

il lato della porta esposto al fuoco

il lato della porta che dava sulla camera da letto.

La porta infatti, al momento dell’incendio, era chiusa ed è così che deve essere.

“Se questa fosse stata una camera da letta occupata, la porta chiusa avrebbe salvato una vita” è il commento finale.

La speranza dei Vigili del Fuoco è che questo messaggio di allerta arrivi a più genitori possibili, e per questo motivo è stato condiviso quasi 100 mila volte. Ecco perché abbiamo deciso di condividerlo anche noi.

Sull’argomento riportiamo anche alcuni consigli dei Vigili del Fuoco di Milano sul cosa fare in caso di incendio, soprattutto in relazione alle porte:

se scoppia un incendio in casa il primo consiglio è quello di chiudere la porta della camera dove c’è l’incendio e poi uscire

se impossibilitato ad uscire il consiglio è sempre quello di chiudere la porta della stanza dove c’è l’incendio e tutte le porte tra te e l’incendio . Inoltre se possibile occorre cercare di sigillare ogni fessura con stracci e coperte o nastro adesivo perché una porta chiusa può contenere il fuoco per 10/15 minuti

. Inoltre se possibile occorre perché se per uscire devi aprire una porta, controlla prima con il dorso della mano se è calda (se lo è vuol dire che il fuoco è vicino e non va aperta) o fredda (in questo caso va aperta lentamente e verificato se l’ambiente è invaso dal fumo). Una volta uscito chiudere le porte dietro di sé per evitare che l’ossigeno alimenti il fuoco.

E voi unimamme, sapevate di questa precauzione? Cosa ne pensate?

