Un papà ha raccontato di un incidente con possibili esiti fatali per suo figlio.

L’8 dicembre scorso il papà Ulizes Benitez ha avuto un terribile incidente in macchina mentre con lui c’era il figlio neonato Ezra, di sole 6 settimane.

neonato in grave pericolo

La sua auto si è rovesciata diverse volte sull’autostrada 99 in California. L’uomo ha detto “mi ricordo di essermi sentito senza peso e di aver pensato solo ai miei bambini e a mia moglie, nella mia mente passavano tante cose“.Quando Benitez è uscito dall’auto si è accorto che suo figlio non era più all’interno dell’abitacolo “è stato surreale, non riuscivo a credere a quello che stava accadendo. Continuavo a chiedermi: dovè? Era fangoso e bagnato, non sapevo se fosse nell’acqua da qualche parte o sulla strada, cercavo di sentire il suo pianto e non sentivo niente“.

Alla fine il papà ha trovato il suo piccolo Ezra sul ciglio della strada, a testa in giù, ma ben assicurato al suo seggiolino, che gli ha salvato la vita. “Era sveglio e ci guardava, non piangeva, non riesco a spiegare la sensazione di riaverlo con me“. Successivamente la polizia ha spiegato che il seggiolino non era allacciato in maniera appropriata. Nell’incidente sono stati coinvolti anche Elijah, il figlio di 2 anni di Benitez, che si è ferito a una mano, la mamma di Ezra che si è rotta il pavimento pelvico, il papà invece si è rotto un ginocchio. “Il poliziotto ha detto che c’era una possibilità su un milione che Ezra potesse uscire e atterrare in quel modo, Dio lavora in modi misteriosi”. Il poliziotto Thomas Olsen spera che questa storia, che ha del miracoloso, serva come monito ad altri genitori “è un buon momento per imparare che installare bene il seggiolino sull’auto è importante”.”Sono grato a tutti coloro che hanno aiutato la mia famiglia, sono grato a tutti coloro che Dio ha messo sul mio cammino, se c’è qualcosa che posso dire è che sono benedetto e grato”.Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto su The Stir? Voi allacciate bene il seggiolino?

