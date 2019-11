Elena Santarelli, invitata al Maurizio Costanzo Show insieme al padre Enrico, ha parlato della sua infanzia e ha aggiornato tutti circa le condizioni del figlio Giacomo.

Di recente, Elena Santarelli è stata ospite al Maurizio Costanzo Show insieme al padre: Enrico Santarelli, in una puntata dedicata al rapporto padri e figli. La showgirl ha parlato della sua infanzia, del suo matrimonio e della salute di suo figlio Giacomo, che ha vinto da poco la sua battaglia con un tumore alla testa.

Elena Santarelli parla di sè in una trasmissione

La Santarelli, che era in studio insieme al padre Enrico, ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia e gioventù. Quando viveva ancora a Latina lei veniva chiamata Beautiful. “Sì, anche mio fratello è un bel ragazzo, abbiamo preso tanto da papà, la genetica, i colori, il Dna, tutto”. Papà enrico ha confermato la somiglianza con la figlia “anche come carattere, lei sin da piccola è sempre stata altruista e sensibile e così è cresciuta ed è rimasta e questo lo ha preso da me perchè caratterialmente siamo quasi uguali. Non mi ricordo di averle mai dato uno sculaccione. Solo una volta nella vita, ma me lo ha detto lei, io nemmeno mi ricordavo”.



La showgirl ha aggiunto che suo padre è sempre stato presente nella sua vita e che quando non c’era era a causa di motivi di lavoro. Enrico Santarelli è stato uno dei primi ad essere assunti in Plasmon, ma faceva anche altri lavori per sostenere adeguatamente la famiglia. Al settimanale F ha raccontato: “faceva i turni di notte per guadagnare qualche soldo in più. Tornava a casa alle sette quando noi uscivamo per andare a scuola, si buttava sul letto tre ore e poi usciva di nuovo a fare altri lavoretti”.

Tornando all’intervista con Maurizio Costanzo Enrico ha ricordato che quando uscivano insieme lui e la figlia venivano scambiati per fidanzati. “Infatti lei andava avanti e a me faceva stare indietro“. Elena Santarelli ha ricordato anche quando il padre apprese che la figlia assumeva la pillola. “Se vuole le racconto quando ha scoperto che prendevo la pillola. Eravamo a cena a casa e, dopo cena, tiro fuori questa scatolina. Lui mi fa: ‘Cosa stai prendendo?’. E io: ‘La pillola! Gli ho detto che mamma mi aveva accompagnato a fare la visita, lui ha tirato un pugno sul tavolo, è uscito fuori dalla porta ed è tornato dopo due giorni. Era arrabbiatissimo”. Poi ha aggiunto: “si era arrabbiato perché non era stato coinvolto nella decisione di prendere la pillola, ma a 18 anni uno può anche prenderla da solo”.

Successivamente Maurizio Costanzo ha chiesto se papà Enrico avesse mai detto qualcosa sui suoi fidanzati. “A casa mia sono tutti romanisti e papà, quando ha saputo che stavo con Bernardo Corradi, si è sentito male perché ha giocato nella Lazio. Però mi ha confessato che Bernardo lo ha sempre seguito nelle interviste. Anzi, una volta, è successa una cosa. Io mi frequentavo di nascosto e nessuno sapeva di Bernardo, e guardavamo un’intervista di Bernardo che giocava al Manchester City. Papà guarda l’intervista e dice: ‘Questo ragazzo è proprio un poeta, come parla bene, mi piacerebbe averlo come genero’. Non lo sapeva, però il caso ha voluto che facesse questo commento, allora gli ho detto che mi frequentavo con Corradi da due mesi. Ora si adorano”. C’è stato anche un momento dedicato a Giacomo, che ha avuto un tumore al cervello.“Da maggio è guarito, stiamo facendo i controlli che continuano ma vanno bene”. La Santarelli ha parlato di questo doloroso periodo in un libro uscito da poco: Una mamma lo sa, il cui ricavato andrà interamente a un’associazione benefica. Unimamme, voi cosa ne pensate di queste confessioni emerse durante la trasmissione e riportate su Il Sussidiario.net? Voi conoscevate tutti questi dettagli della vita di Elena Santarelli e del rapporto con suo padre?