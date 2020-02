Elena Sofia Ricci ospite a Verissimo è tornata a parlare della violenza sessuale subita quando aveva 12 anni.

Un anno fa la nota attrice italiana Elena Sofia Ricci parlò degli abusi sessuali subiti quando aveva 12 anni, nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda il 1 febbraio, è tornata a discutere del doloroso argomento.

Elena sofia Ricci racconta gli abusi subiti

Ospite di Silvia Toffanin l’attrice Elena Sofia Ricci ha ripercorso la vicenda degli abusi sessuali che subì a 12 anni per mano di un amico di famiglia. L’attrice ha rimosso questo episodio fino ai 20 anni, quando ne ha parlato con il fidanzato, poi con le amiche e con il marito. Non è mai riuscita a parlarne con la madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto, deceduta un anno e mezzo fa. “Questo dolore a mia madre l’ho risparmiato , lei “involontariamente mi aveva consegnato nelle mani del mio carnefice, pensando fosse una persona affidabile”. Il trauma non è stato superato del tutto.“Succede troppo spesso, a bambine e bambini, e uccide la femminilità e la mascolinità”.

“Nel mio caso si tratta di pedofilia, ma un abuso resta un abuso e nessun uomo ha il diritto di esercitare il proprio potere per violentare una donna, adulta o minorenne. Nessun uomo ha il diritto di usare il proprio potere per abusare i una donna, fragile o furba che sia. Quando una bambina che diventa ragazza è fragile può arrivare a pensare di non meritarsi nulla e che deve vendersi. Non è sempre facile dire di no”. E ancora: “è un nodo che non riesco a sciogliere e che non mi permette di vivere certe cose. Quando ci penso ringrazio mio marito Stefano, perché deve amarmi davvero tanto per starmi accanto. L’abuso sui minori è un omicidio del maschile e del femminile che portiamo dentro. Bisognerebbe che le pene fossero certe e che non ci fossero sconti.

L’attrice ha sottolineato il fondamentale aiuto della terapia. “La terapia è fondamentale, l’ho scoperta. Farla è come imparare un’altra lingua. Riguardo l’abuso, è fondamentale cercare di parlarne. Me ne sono vergognata a lungo, all’inizio lo sapeva solo Pino [Passalacqua, ndr] perché dovevo girare un film e avevo dei problemi. Ogni caso è diverso da un altro e bisogna ricordare che ci sono molte gamme di grigio.” Dopo aver parlato pubblicamente di quanto le era accaduto ha ricevuto molte manifestazioni di solidarietà, tante ragazzine le hanno scritto. “Mi ringraziano perché hanno trovato il coraggio di parlare delle violenze sessuali subite e di denunciare dopo avermi ascoltata. Se lo fa anche una sola, io sento di aver fatto il mio dovere di cittadina”. Unimamme, cosa ne pensate di questa intervista andata in onda su Verissimo?

