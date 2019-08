L’emozione del bambino allo stadio per la prima volta. Il video è virale.

La prima volta di una esperienza importante della vita non si dimentica mai. L’emozione è tanto forte e lo stupore così grande che ce li portiamo dentro per sempre. A maggior ragione se si tratta di un’esperienza toccante e bellissima. E cosa può esserci di più bello per un bambino del suo primo giorno allo stadio con il papà?

Un padre inglese ha voluto immortalare questo momento e il video condiviso sul web, senza bisogno di dirlo, è diventato subito virale. Ve lo mostriamo qui sotto.

L’emozione del bambino allo stadio per la prima volta

Per il piccolo Freddie, 7 anni, era la sua prima volta allo stadio, al Goodison Park di Liverpool, a guardare la partita dell’Everton, famosa squadra della città. Glenn Ryan, suo padre, ha voluto girare un video ricordo dell’evento, per il bimbo quando sarà più grande e ricorderà con gioia e nostalgia quel momento, con il cuore pieno di gratitudine per suo papà, ma soprattutto per lui stesso, il papà, che ricorderà con tenerezza e affetto il suo ragazzo da piccolo, il primo giorno allo stadio.

Emozioni irripetibili e indescrivibili per ogni tifoso che si rispetti. Glenn ha girato il video aspettando che il suo bambino facesse capolino da uno degli ingressi sugli spalti. Correndo con l’entusiasmo e la curiosità tipica dei bambini, Freddie con indosso una maglietta blu, il colore dell’Everton, un giubbotto di jeans e dei bermuda bianchi, scarpe da ginnastica e una bottiglietta di coca cola in mano è apparso dal corridoio dietro gli spalti.

Sul suo dolce visino solo un attimo di esitazione di fronte alla grandezza dello stadio e quando il padre gli ha chiesto “Do you like it?”, “Ti piace?”. Freddie ha annuito con un dolce sorriso, guardandosi intorno.

Il video è stato pubblicato su Twitter da Glenn Ryan. “Proud dad moment“, ha scritto l’uomo accanto al filmato. “Momento di orgoglio paterno”.

This is what it’s all about. Proud dad moment. My little freddie seeing goodison for the first time 💙💙 @everton pic.twitter.com/ywwQre2db9 — Glenn Ryan (@glennryanefc) August 17, 2019

Il video è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’Everton che ha voluto subito condividere l’entusiasmo del piccolo tifoso.

Il filmato ha avuto un successo incredibile non solo nel Regno Unito, ma in tutto il mondo, con numerosi apprezzamenti, tra “mi piace” e cuoricini, e decine di migliaia di condivisioni.

Come non intenerirsi di fronte a queste immagini unimamme?

Pur non essendo esperte di calcio, abbiamo imparato a conoscere la squadra dell’Everton con la vicenda di Alfie Evans, il bimbo inglese di Liverpool di poco più di un anno malato terminale. I suoi genitori ingaggiarono una dura battaglia per non faro staccare dal respiratore. Il papà di Alfie, Tom Evans, è un grande tifoso dell’Everton e per il coraggio dimostrato ha ricevuto un premio speciale dal presidente della squadra di calcio.