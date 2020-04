Enrique Iglesias è diventato papà per la terza volta. Dopo la nascita dei gemellini nel 2017 ecco la sua terzogenita, una bellissima bambina.

Il cantante spagnolo, Enrique Iglesias e l’ex tennista russa, Anna Kournikova, già genitori dei gemellini Lucy e Nicholas, nati nel dicembre 2017, hanno avuto una terza figlia, Masha. La piccola di casa è arrivata lo scorso 30 gennaio, le sue prime foto ala ritraggono subito dopo la nascita, tra le braccia dei genitori. Adesso un nuovo tenero video che il papà ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan.

Enrique Iglesias: il dolcissimo video della sua piccola Masha

La terzogenita di Enrique Iglesias e Anna Kournikova, Masha, è la protagonista di un dolcissimo video pubblicato sul profilo Instagram del cantante spagnolo. Masha è bionda, occhi azzurri ed in poche ore ha conquistato i follower del papà. Nel video la piccola di casa è tra le braccia del papà mentre insieme ascoltano e si muovono sulle note di Tonight We Are Youg dei Fun ed ha gli occhi spalancati per guardare incuriosita verso la telecamera.

Così, dopo la nascita dei gemelli nel 2017 la famiglia si è allargata, non è un mistero che la coppia volesse una famiglia numerosa: “Voglio assolutamente avere dei figli, che siano miei o adottati. Adoro prendermi cura delle persone” aveva confessato l’ex tennista.

Iglesias e la Kournikova, che ufficialmente non si sono mai sposati, ma molti giornalisti di gossip affermano che il matrimonio sarebbe avvenuto, ma in gran segreto, sono sempre stati molto riservati. Quindi questo video è un “regalo” che hanno fatto ai loro followers. Basti pensare che le ultime foto insieme a un evento pubblico risalgono al 2012, una delle loro rare uscite insieme, in occasione del Y100’s Jingle Ball di quell’anno, a Miami.

A dare la notizia della nascita della piccola Masha è stato il fratello di lui, Julio Iglesias Jr, durante un’intervista rilasciata al canale radiofonico cileno ADN: “Sono già diventato zio. Mio fratello è padre di tre figli ed è molto felice”.

