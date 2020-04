Un gruppo d’ingegneri ha spiegato alcuni esperimenti che si possono fare a casa con i bambini ed i ragazzi durante la quarantena.

In questi giorni nei quali siamo costretti a stare a casa per il nostro bene,ma anche per il bene di tutti è importante tenere impegnati i nostri ragazzi. Oltre allo studio è necessario renderli partecipi delle attività familiari, ad esempio farsi aiutare durante le pulizie o mentre si cucina, ma anche proporre loro dei giochi. Se poi, dai giochi si può anche imparare qualche nozioni di scienze o di fisica meglio ancora.

Esperimenti per bambini e ragazzi: dalla barca di cartone al periscopio

Il gruppo d’ingegneri di The James Dyson Foundation ha preparato una serie di sfide per “combattere la noia ed allenare l’ingegno durante l’isolamento”. I membri della fondazione, nata per volontà del noto inventore e imprenditore britannico a cui è intitolata, ha ideato un programma di 44 esperimenti che possono essere realizzati anche in casa con pochi elementi.

Vi riportiamo alcune delle Challenge Cards che sono riportate sul loro sito da fare con i vostri ragazzi.

• Costruisci una barca di cartone da zero. Un modo per comprendere meglio come le navi che pesano migliaia di tonnellate rimangono a galla. Scopri e metti alla prova le capacità di progettazione e invenzione, costruendo una barca con oggetti domestici.

• Costruire una lava lamp, conosciuta anche come la Lampada Astro creata nel 1963. Per questo esperimento si avrà bisogno di una bottiglia, olio vegetale, colorante, acqua e di un particolare medicinale, l’Alka-Seltzer. L’effervescenza dell’analgesico-antipiretico, a contatto con i vari liquidi, creerà delle bolle colorate fluttuanti.

• Creare il Golden Gate Bridge con degli spaghetti. Il Golden Gate Bridge di San Francisco, negli Stati Uniti, è una delle strutture più iconiche mai costruite. Per farlo servono solo degli spaghetti, da provare.

• Creare un periscopio. Per vedere anche quando non si vuole essere visti. Una combinazione di specchi e di luci per creare uno dei più antichi oggetti di spionaggio.

Il fondatore dell’associazione, James Dyson, vuole cercare d’ispirare quanti più ragazzi possibile cercando di avvicinarli al mondo dell’ingeneria: “Vogliamo farlo attraverso l’apprendimento pratico e la sperimentazione. Il design e la tecnologia dovrebbero essere altrettanto avvincenti come la carriera a cui portano. Questo approccio, logico, creativo e pragmatico, è l’unica strada che le scuole dovrebbero intraprendere per insegnare la matematica e le scienze, preparando i più giovani a un futuro nel campo dell’ingegneria”.

Voi unimamme ne proverete qualcuno? Ricordatevi di attivare i sottotitoli per le spiegazioni dei video.

