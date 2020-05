Ezio Bosso è morto, il maestro aveva 48 anni ed è stato direttore d’orchestra, compositore e pianista in grado di fare emozionare il mondo.

Il direttore d’orchestra, compositore e pianista che negli anni aveva commosso il mondo, Ezio Bosso, è morto. Con il suo talento e la sua intelligenza è stato in grado di trasmettere la sua passione per la musica, ma anche per la vita.

Ezio Bosso: morto il pianista che aveva 48 anni

Ezio Bosso soffriva di una malattia neurodegenerativa da diversi anni. L’artista era stato operato nel 2011 per un tumore al cervello, dopo il quale gli era stata diagnosticata una malattia che con il tempo gli ha, purtroppo, compromesso l’uso delle mani.

Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971 e il 20 giugno dello scorso anno era stato nominato cittadino onorario di Roma. Era diventato popolarissimo quando nel 2016 fu invitato da Carlo Conti come ospite d’onore al Festival di Sanremo.

Nonostante le malattie, ha continuato a suonare, comporre e dirigere. Nel settembre 2019 il peggioramento della malattia costretto Bosso ad interrompere l’attività.

Bosso ha sempre sostenuto l’importanza di insegnare musica nella scuola, partendo dai bambini più piccoli per imparare da subito la “magia della musica”: “I bambini sono la nostra speranza, più sono piccoli più sono aperti a ogni tipo di ascolto. Sta a noi cercare di fargli fare amicizia con la musica degna di questo nome. Che non solo apre le orecchie alla bellezza, ma i cuori alla gioia di stare insieme. È il bello dell’orchestra. Che è una comunità di strumentisti e anche di ascoltatori, perché la musica si completa solo insieme”.

Alla scuola, ai bambini ed alla musica ha dedicato un suo libro, “I miei primi 2 giugno”, nel quale ribadisce che l’insegnamento della musica è fondamentale e deve essere studiato già alle elementari: “Bisognerebbe portare i bambini ad ascoltare la musica. Lasciare che lo stupore si impossessi di loro. Questa, secondo me, è la vera magia. Non costringerli a cantare e a ballare solo per il piacere della zia di turno. Può diventare, proprio per questo motivo, una prima educazione al suono. L’unico problema è che se dovessi decidere io, farei iniziare lo studio alle elementari se non già all’asilo. Alle medie è tardi”.

Il maestro ha insegnato a tanti a comprendere la musica ed a sorridere sempre anche contro le avversità che la vita ci riserva. Speriamo che i suoi insegnamenti siano presi d’esempio e che siano portati avanti.

Riportiamo di seguito un video che alcuni musicisti hanno dedicato al maestro, quasi un saluto, riportando le sue parole:

“Sono in ogni nota che ho curato

Esisto in ogni nota insieme

Alle mie sorelle e fratelli

Figli o nipoti

Sono ogni nota studiata

Suonata e donata

Amata

perché non c’è nota che non ami

E che non abbia amato

Sono rinato

Nota dopo nota

Una nota alla volta

Fino ad abbracciarle tutte Mi mancate

Quel sorriso che mi date

È dura

Il corpo non distratto dalle vostre note

Cura e terapia

E in ogni nota che sto curando

Preparando, studiando

Ci siete

In ogni nota

E saremo

Ogni nota“

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa triste notizia? Seguivate il maestro?

