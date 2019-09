Durante la sua trasmissione Fabio Volo si è scagliato contro la cantante Ariana Grande, affermando di essere preoccupato per le sue figlie.

Lo scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo, ha iniziato la sua puntata odierna de “Il Volo del Mattino” su Radio Deejay scagliandosi contro una delle popstar che negli ultimi tempi ha conquistato le classifiche e le teenager di tutto il mondo, Ariana Grande.

A scatenare Fabio Volo è stato il video di 7 Rings, uno degli ultimi successi della cantante che ha visto mentre era in palestra ad allenarsi. Le sue dichiarazioni hanno scatenato grandi polemiche sui social, i fan della popstar gli si sono scagliati contro difendendo la loro beniamina.

Fabio Volo scatenato contro la cantante americana Ariana Grande. Tantissime polemiche dei fan della cantante

Il conduttore radiofonico, Fabio Volo, si è lasciato andare ad un commento molto diretto nei confronti della cantante americana Ariana Grande.

Volo ha raccontato un aneddoto di quando era in palestra durante una vacanza in Australia: “Quando ero in Australia andavo in palestra ogni tanto per staccare dai figli. Corro su questo tapis-roulant, ed era piena di televisioni questa palestra con tutti questi canali di video per giovani. A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora, che sembra una quindicenne, vestita di rosa tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita cosìdico chi è ‘sto puttanun? Come si è introiata“, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Poi, Fabio Volo ha continuato a dire la sua sul modo di fare della cantante: “Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità attirerai solo gente che ti vuole sdraiare. Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo e fa l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho/lo prendo’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 14 Set 2019 alle ore 7:27 PDT

La collega cerca di frenarlo, avvertendolo che questa è una faccenda complicata, ma Volo continua il suo discorso: “Mentre io corro ‘ta ragazzina è a quattro zampe, detto anche dog style, che muove il culo e fa Lo voglio, lo prendo. Tutto il video era un richiamo sessuale, lei parla alle dodicenni, decenni.. Io dico, pensa io, padre di due femmine, vado al lavoro e faccio le mie cose mentre una società mi sta ‘imputtanando’ le figlie.. Ma non si può, non è possibile che sia legale!”.

Poi conclude dando il suo parere sulla società di oggi: “Diciamo sempre che le donne non sono da considerarsi un oggetto sessuale, ma dall’altra parte tiriamo su una generazione di mini mignotte. A 8 anni, 9 anni, 10 anni, non hai gli strumenti per processare scelte del genere. Io ho una amica che ha 40 anni e ha sempre detto di non volersi fidanzare perché ne vuole a ciuffi. Ma c’ha 40 anni. Ariana ne ha più di 20, ma è il messaggio che mandi a bambine che hanno 8, 9, 10 anni e un’età dove devi essere accettato dalla tua famiglia. Poi queste bambine di 9, 10 anni vanno su Tik Tok e si fanno le foto con lo sguardo sexy. Cresci in una vita in cui tutti ti dicono come sei bella, poi vai a scuola e ti dicono che sei un cesso. C’avessi una figlia, come fai a combattere con queste cose?”.

Le sue parole non sono passate inosservate ai tantissimi fan della cantante, gli arianators. L’hashtag #FabioVolo è ancora adesso trending topic su Twitter e ha già superato gli 8mila post.

Le critiche soo tante: “Ma questo moralista dell’ultima ora non è quello che si è spogliato nudo durante un’intervista alla Marcuzzi per le Iene?” ed ancora: “Fabio Volo è il classico esempio di come certi uomini (esseri umani di genere maschile), quando diventano padri, diventino bigotti o semplicemente più ipocriti, ma sempre maschilisti”; “Caro Fabio Volo insultare una ragazza per come si veste o per determinate pose che assume è sbagliato. Una donna deve avere la possibilità di esprimersi con tutto ciò che la fa stare bene e quindi di conseguenza con ciò che vuole fare. Torna a scrivere i tuoi libri, fai più figura”.

Il video lo si può vedere su youtube.

Una parte del testo e traduzione in italiano della canzone incriminata a cura di Mtv:

Wearing a ring, but ain’t gon’ be no “Mrs.”

Indosso un anello, ma non sarò una ‘signora’

Bought matching diamonds for six of my bitches

ho comprato diamanti coordinati per sei delle mie stronzette

I’d rather spoil all my friends with my riches

Preferirei viziare tutti i miei amici con le mie ricchezze

(…)

Look at my neck, look at my jet

Guarda il mio collo, guarda il mio jet

Ain’t got enough money to pay me respect

Non hai abbastanza soldi per pagarmi il rispetto

Ain’t no budget when I’m on the set

Non c’è nessun budget quando solo sul set

If I like it, then that’s what I get, yeah

Se mi piace, allora è quello che ottengo, yeah

I want it, I got it, I want it, I got it (yeah)

Lo voglio, lo ottengo, lo voglio, lo ottengo (yeah)

I want it, I got it, I want it, I got it (oh yeah, yeah)

Lo voglio, lo ottengo, lo voglio, lo ottengo (oh yeah, yeah)

You like my hair? Gee, thanks, just bought it

ti piacciono i miei capelli? cavolo, grazie, li ho appena comprati

Voi unimmame siete d’accordo con le parole di Fabio Volo? Cosa ne pensate dello sfogo del conduttore radiofonico?