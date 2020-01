Fare le faccende domestiche insieme migliora la vita sessuale di coppia. Ecco lo studio che lo dimostra.

Non è ancora così frequente che gli uomini aiutino in casa le compagne. Si tratta di un problema culturale che anche da noi fatica ad essere superato, anche se sono sempre più frequenti le famiglie nelle quali anche gli uomini contribuiscono alle faccende domestiche. Uno studio però potrebbe cambiare le cose.

Fare le faccende domestiche in coppia aumenta la soddisfazione sessuale, lo studio che lo conferma

Partendo dai dati raccolti da un’analisi tedesca su 1388 coppie, uno studio canadese ha voluto investigare l’associazione tra il contributo degli uomini alle faccende domestiche e la soddisfazione e la frequenza della vita sessuale delle coppie. Non è stato valutato solo il fatto che gli uomini contribuissero ai lavori domestici ma anche la percezione di quanto ciò sia giusto.

LEGGI ANCHE–>COSA DESIDERANO DI PIU’ LE MAMME? RISPONDE UNA SESSUOLOGA E TERAPISTA DI COPPIA

Secondo lo studio condotto da Matt Johnson, professore di ecologia familiare nel dipartimento di ecologia umana dell’Università di Alberta, in Canada, le coppie che condividono i lavori domestici hanno un tasso di soddisfazione sessuale più elevato rispetto alle altre. Questo perché quando i compagni aiutano in casa la coppia si incontra più frequentemente ed il piacere aumenta per entrambi.

I ricercatori, mossi dall’intento di sfatare uno studio precedente secondo il quale quando gli uomini contribuivano alle faccende domestiche le coppie avevano una minore frequenza sessuale, hanno dimostrato che l’aiuto reciproco nel lavoro domestico non influisce negativamente sulla vita sessuale della coppia, al contrario la migliora.

Secondo il Prof. Johnson, la motivazione nell’idea di rispetto e necessità di condivisione che l’uomo dimostra nei confronti della donna. “Una divisione del lavoro domestico percepita come equa garantisce, per entrambi i partner, un senso di rispetto reciproco nello svolgere i compiti della quotidianità”, ha precisato l’esperto nella sua analisi finale. Di conseguenza l’indagine canadese condotta sulle coppie, invita proprio a compiere le pulizie di casa come “affare a due”. Qualunque sia l’età della coppia

LEGGI ANCHE–>SE IL PAPA’ AIUTA IN CASA LE FIGLIE SOGNERANNO UN LAVORO MIGLIORE

Care Unimamme forse abbiamo trovato la motivazione giusto per convincere il nostro compagno con faccende domestiche! Che ne pensate di questo Psycnet.apa.org,e del quale si parla anche su Vanity Fair?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.