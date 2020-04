Una 12enne ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. I Militari hanno subito risposto all’appello della minorenne, la sua storia.

L’emergenza che stiamo affrontando, che tutto il mondo sta affrontando, è difficile sia da un piano sanitario, ospedali pieni e personale che lavora ininterrottamente per salvare quante più vite possibili, ma anche da un punto di vista economico. Diverse persone, a causa della chiusura delle attività “non essenziali”, hanno perso il lavoro e non sono più in grado di mantenere la propria famiglia.

L’appello di una 12enne disperata: “Ho fame, mio padre non lavora”

Come riportato da Bologna Today, una 12enne ha chiamato il 112 per chiedere aiuto: “Ho fame, mio padre non lavora più, il frigorifero è vuoto, aiutateci vi prego”. La telefonata stata fatta ai Carabinieri di Vergato, nell’Appennino bolognese. I militari non se lo sono fatto dire due volte e quando si sono recati a casa hanno potuto accertare che la situazione che aveva descritto la ragazzina era vera. Hanno così deciso di andare a fare la spesa per lei ed i suoi familiari. La ragazzina ha anche un fratello, oltre alla madre ed al padre che in seguito all’emergenza è rimasto senza lavoro.

L’adolescente ha chiamato i Carabinieri usando lo smartphone della madre che era senza credito e poteva effettuare solo chiamate d’emergenza. I Carabinieri sono ritornati a casa della famiglia che aveva bisogno portando tanti generi alimentari: latte, pasta, uova, farina, carne, biscotti, frutta, verdura e altri scatolati di vario genere. La famiglia che ha origini straniere ha ringraziato i militari per il loro gesto di solidarietà. I Carabinieri hanno voluto diffondere questa storia per ricordare che “il numero unico di emergenza 112 è gratuito e a disposizione a qualsiasi ora del giorno e della notte per raccogliere richieste di aiuto”.

