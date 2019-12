Un libro di favole, Un Mondo Per Tutti, scritto per Amref da otto personaggi famosi. Con l’acquisto si sosterranno dei progetti in Africa.

Il 7 novembre di quest’anno è stato pubblicato un libro per bambini, “Un mondo per tutti” che sostiene l’associazione non governativa internazionale, Amref Health Africa. L’associazione è stata fondata nel 1957 e si propone di migliorare la salute delle persone che vivono in Africa attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e di personale africano (97% circa). Oggi l’organizzazione opera in 35 Paesi a sud del Sahara con oltre 160 progetti di promozione della salute ed è attualmente la più grande organizzazione medica senza fini di lucro del continente africano. “Amref fa emergere soluzioni africane ai problemi africani, soluzioni che nascono da dentro, dal cuore delle comunità, che sono le protagoniste e non solo le beneficiarie dei progetti”. La rete internazionale Amref, oltre che in Africa, è attiva in Europa, Stati Uniti e Canada, attraverso 11 sedi. In Italia Amref è presente dal 1987.

Otto vip scrivono favole per Amref: Il racconto di Ambra Angiolini

Questo bellissimo libro verrà presentato oggi, 7 dicembre, alla fiera della piccola e media editoria, Più Libri Più Liberi, che si tiene a Roma. È una raccolta di 8 favole pensate per i bambini dai 7 anni in su. Gli otto racconti vedono come protagonisti dei ragazzi che sono vicino a noi o che provengono da Paesi lontani che affrontano avventure molto realistiche e storie assolutamente surreali. Il libro ha la prefazione di Sveva Sagramola e le illustrazioni di Desideria Guicciardini. Le otto storie sono state scritte da otto personaggi del mondo dello spettacolo: “Ambra Angiolini, Enrico Brignano, Carolina Crescentini, Simone Cristicchi, Loretta Goggi, Mario Lavezzi, Gerry Scotti, Kim Rossi Stuart”. Ogni storia è diversa, ma hanno tutte un comune denominatore: “la capacità dei bambini di vedere il lato migliore del prossimo e di sapere interagire per il bene collettivo. Una sorta di superpotere che gli adulti spesso dimenticano di avere”.

Gli otto testimonial di Amref dal mondo dello spettacolo sono stati ispirati dalla forza dei bambini africani seguiti da Amref. Si sono messi in gioco con il potere della parola, della fantasia e delle storie. Subito dopo la prefazione di Sveva Sagramola, c’è il primo degli otto racconti, quello scritto da Ambra Angiolini: “Normale a modo mio”. È la storia di un ragazzino che si appresta a dover affrontare la prima media e si pone la domanda di cosa significhi la parola “normale”. Lui fa parte di una famiglia normale, mamma e papà normali ed il fratello maggiore che “fa parte di un gruppo di amici che si sentono giusti e potentissimi nel loro liceo. Vanno in giro a controllare che tutti siano normali”. Vive a Brescia, ma il nonno aveva la mamma eritrea e il papà romano e lavorava nei campi lontano da casa. Un’informazione che non avrebbe dovuto dire a nessuno perché si doveva essere tutti “normali”.

Giorgio, è questo il nome del protagonista della storia, racconta di quello che vede intorno a lui, delle amiche della mamma e degli amici del papà che cercano di fare i normali. Tutti si assomigliano e fanno le stesse cose e mangiano le stesse cose e non si può pensare di mangiare qualcosa di diverso: “La frutta è da poveri e da sfigati, dicono, e, anche se pure noi in famiglia non siamo ricchi, perfino mio fratello la pensa così. Io no. Se mi viene un attacco di fame e mi va una mela, la mangio per conto mio, lontano dagli impiccioni”.

Il primo giorno di scuola, durante il momento delle presentazioni, Giorgio è agitato perché sa quello che vuole dire, ma non vorrebbe essere diverso dai suoi compagni. I suoi nuovi compagni raccontano solo quello che i loro genitori gli hanno detto di dire: “Mentre i compagni parlano, a me sembra di sentire le loro mamme, i loro papà e tutti gli adulti che sono già diventati normali… secondo loro, non secondo me!”.

Arrivato il suo turno si alza in piedi e con coraggio inizia a parlare raccontando a tutti le sue idee di quello che vorrà essere e della sua famiglia: “Ciao a tutti, mi chiamo Giorgio ma forse dovrei dire Gede, che in africano vuol dire prezioso. La mia famiglia non ha origini bresciane e mio nonno lavorava nei campi ed era sempre elegante a modo suo, peccato che non sia più tornato… Mio fratello si vergogna di essere nato povero e quasi bianco, quindi gira con una banda di amici sfigatissimi, e questo potete pure dirglielo, e già che ci siete ditegli pure che mi piace la frutta, l’ho portata a scuola per merenda, oggi. Per ora da grande vorrei soltanto essere NORMALE A MODO MIO. E vorrei che anche voi foste normali a modo vostro, perché altrimenti ci annoieremo moltissimo in questi tre anni insieme, mentre io spero proprio che il vostro mondo sia un’avventura anche per me”. Dopo un primo momento di silenzio tutti i suoi compagni di classe lo applaudono e anche chi si era già presentato cambia la sua versione della storia raccontando chi vorrebbe essere per davvero da grande.

Voi unimamme sicuramente vi emozionerete alla lettura di queste bellissime storie. Avevate già sentito parlare di questo libro?

