Federica Pellegrini annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Federica Pellegrini, grande campionessa di nuoto nostrana ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020, anticipando qualche obiettivo per il futuro.

Come saprete la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana e pure molto longeva, ha partecipato a 4 rassegne olimpiche, la prima quando aveva solo16 anni ed è anche Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Un annuncio difficile da accettare

Quindi è piuttosto difficile che non abbiate sentito nominare il suo nome o non abbiate visto il suo volto in tv.

Se avete intenzione di vederla gareggiare dovete però sbrigarvi perché, di recente, in occasione di un evento pubblicitario, il lancio della campagna #LoveLights di Transitions la campionessa ha messo il punto sulla situazione.

“A Tokyo sarà la mia ultima gara. È giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato a vincere giovane, avevo 16 anni e non ero pronta ad affrontare questo mondo. Mi piace vincere, mi piace che la gente mi riconosca per strada, ma avrò poi bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia.”

A questo punto la competizione giapponese inizia ad avere un nuovo obiettivo: ovvero quello di ottenere l’oro per chiudere degnamente la sua splendida carriera.

Per il momento, però in vista c’è l’International Swimming League, una specie di Champions League del nuoto.

“L’obiettivo è crescere sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo dello spettacolo non solo per un grande evento all’anno ma per una serie di eventi. Sarà molto dura qualificarsi per le finali ma è già bello esserci e iniziare questo nuovo percorso agonistico.”

Infine Federica Pellegrini chiaramente non può dire con certezza se la tv sarà il suo futuro, però vorrebbe proseguire come giudice di Italia’s Got Talent. “Per me è stata una nuova esperienza, alla fine sono solo un giudice buono dietro un banco e ora stiamo registrando la nuova stagione. È stato come scoprire un altro mondo, non so dirti se quello sarà il mio futuro ma spero possa andare avanti».

Unimamme, cosa ne pensate di questo annuncio riportato su Il Gazzettino?