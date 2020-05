La Festa della Mamma 2020 si festeggia quest’anno domenica 10 maggio. Si tratta di una ricorrenza diffusa in tutto il mondo e ogni anno si cambia data. Scopriamo le origini e qualche frase per emozionare le nostre mamme.

Come dicevamo la festa non si festeggia solo in Italia ma in tutto il mondo, solo con date diverse.

LEGGI ANCHE—> FESTA DELLA MAMMA: L’OMAGGIO A LADY DIANA

Festa della Mamma 2020: origini e frasi

La Festa della Mamma si festeggia in Italia la seconda domenica di maggio. In altri paesi però la data cambia. Ad esempio in Gran Bretagna, si è festeggiata il 22 marzo, perché era la la quarta domenica di Quaresima. Segue un elenco di paesi:

Seconda domenica di febbraio: Norvegia

febbraio: Israele

3 marzo: Georgia

8 marzo: Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania

quarta domenica di quaresima: Irlanda, Regno Unito

15 marzo: San Marino

21 marzo: Arabia Saudita, Palestina, Bahrein, Egitto, Libano, Siria, Palau, Giordania, Kuwait, Emirati Arabi, Yemen, Libia, Iraq

25 marzo: Slovenia

7 aprile: Armenia

aprile/maggio: Nepal

1° domenica di maggio: Angola, Ungheria, Lituania, Portogallo, Spagna

8 maggio: Corea del Sud

10 maggio: El Salvador, Guatemala, India, Messico, Oman, Pakistan, Qatar

15 maggio: Paraguay

2° domenica di maggio: Italia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Lettonia, Malta, Malaysia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Porto Rico, Singapore, Slovacchia, Stati Uniti, Svizzera, SudAfrica, Taiwan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Venezuela, Nigeria, Giappone

26 maggio: Polonia

27 maggio: Bolivia

30 maggio: Nicaragua

ultima domenica di maggio: Rep. Dominicana, Haiti, Francia, Marocco, Svezia

26 giugno: Kenya

12 agosto: Thailandia

15 agosto: Costa Rica

14 ottobre: Bielorussia

terza domenica di ottobre: Argentina

ultima domenica di novembre: Russia

8 dicembre: Panama

22 dicembre: Indonesia

La festa affonda e origini ai tempi di antiche popolazioni politeiste che in questo splendido periodo dell’anno festeggiavano la Primavera e le divinità femminili, simbolo di fertilità. La festa è poi diventata una festività laica e, come accade sempre, oggi è una festa di tipo commerciale.

In Italia la ricorrenza risale al 1957: siamo a Tordibetto, Assisi, e don Otello Migliosi, un sacerdote decide di celebrare la mamma dal punto di vista cristiano. Nel 1958 viene presentata al Senato un disegno di legge per istituire questa giornata, ma solo un anno dopo tale festa è stata decisa. Inizialmente la data scelta era l’8 maggio, poi dal 2000 si è deciso di festeggiarla la seconda domenica di maggio.

In Gran Bretagna il “mother’s day” era chiamata in passata “mothering sunday”: nel XVII secolo era l’unica occasione in cui i bambini schiavi potevano tornare dalla loro mamma.

Negli USA la festa è nata come “mother’s day for peace”, proposta da un’attivista per riflettere sulla pace nel 1879. Viene ufficializzata però solo nel 1914 dal presidente Wilson che la fissò ogni seconda domenica di maggio.

Frasi ad effetto per la Festa della mamma 2020

Se siete alla ricerca di alcune frasi per bigliettini magari scritti dai bambini, ve ne riportiamo alcune che reputiamo molto belle.

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri (Proverbio ebraico)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore” (Rabindranath Tagore)

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre (Jill Churchill)

La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito (Haim G. Ginot)

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti (Tenneva Jordan)

Una buona madre vale più di mille maestre (George Herbert)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini (Christian Bobin)

Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre (Lin Yutang)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo (William Ross Wallace)

Nel momento in cui un bambino nasce anche una madre sta nascendo. Lei non è mai esistita prima. La donna esisteva, ma la madre, mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo (Osho Rajneesh)

La mamma ti presta le sue braccia dopo averle trasformate in ali (Elis Rapeanu)

E voi unimamme come festeggerete la vostra Festa della Mamma?