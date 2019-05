In occasione della Festa della Mamma Lorella Cuccarini, la soubrette “più amata dagli italiani”, ha condiviso in un’intervista al portale Interris il suo pensiero sull’essere mamma, coniugato al suo essere donna che lavora e di successo e alla fede.

Lorella Cuccarini e il suo augurio per la Festa della Mamma

Lorella, che ricordiamo è mamma di 4 figli, ha dichiarato che essere mamma è “l’esperienza più bella che possa capitare a una donna nella sua vita.” Per spiegare meglio la Cuccarini ha dichiarato che è sbagliato considerare i figli come “intralcio alla realizzazione di una donna” e rinunciarvi. Chi lo fa, aggiunge specificando di non voler giudicare nessuno, rinuncia a qualcosa di fondamentale. Diventare mamma cambia la percezione del mondo: usando le sue parole, si rinuncia ad essere “protagoniste di un miracolo“.

Al giornalista poi si descrive come mamma tradizionale ma con un’attenzione particolare a trasmettere ai figli tutto il proprio amore. Un approccio più “caldo” ha definito il suo rispetto a quello usato da sua madre.

Parlando dei suoi figli poi Lorella ha detto che sono molto felici, che con loro ha sempre comunicato molto, ma ha anche ammesso di aver ascoltato i loro silenzi, cosa che non sempre accade.

In merito alla situazione in Italia Lorella Cuccarini ha sottolineato quanto sia importante iniziare ad investire seriamente su lavoro e famiglia, perché ciò che manca è la fiducia nel futuro.

In relazione alla fede Lorella Cuccarini ha raccontato un episodio personale: “uno dei momenti in cui la fede mi ha aiutato di più sia stato il momento in cui ho perso mia mamma, fra l’altro molto giovane. Per me, così come per i miei fratelli, è stato un dolore molto forte. Una ferita immensa perché arrivata in un momento in cui nessuno se l’aspettava. E ringrazio tantissimo la fede, il rapporto continuo con Dio e anche questa certezza che ci sia una vita dopo la morte: in questo modo, mantengo questo filo con lei anche se è volata in cielo“.

Sempre alla mamma ha dedicato un pensiero oggi sul suo profilo Instagram: “Giornata di festa, ma anche di struggente nostalgia… Auguri a tutte le mamme”.

Infine ha concluso con un augurio alle mamme: “Alle mamme di tutto il mondo faccio l’augurio forse più banale, ovvero di non soffermarsi a questo giorno che, secondo me, è una festa un po’ più commerciale. Io credo che i nostri figli ci facciano la festa e ci rendano orgogliosi tutti i giorni, per cui è bello vivere questo amore e questo orgoglio tutti i giorni. Perciò, un abbraccio a tutte le mamme non solo per domani ma per tutti i 365 giorni dell’anno”

Che aggiungere unimamme, siete d’accordo con lei?