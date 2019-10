Anouchka Delon, la figlia dell’attore francese Alain, è incinta del suo primo figlio. Ha mostrato la pancia durante una sfilata per la Fascion week parigina.

L’attore francese molto noto al grande pubblico per i suoi tantissimi ruoli in molti film, Alain Delon, sta per diventare nonno. La figlia Anouchka ha annunciato la sua gravidanza e la sua contentezza quando ha scoperto di essere incinta. Anouchka è nata dall’unione dell’attore con la ex modella olandese, Rosalie van Breemen ed è sempre stata la cocca di papà.

“Anouchka è l’amore della mia vita”: la figlia di Alain Delon sta per diventare mamma

Tante volte, Alain Delon ha pubblicamente dichiarato il suo amore, la sua stima e la sua dedizione verso la sua unica figlia femmina: “Anouchka è l’amore della mia vita“, suscitando anche qualche gelosia con i suoi tre figli maschi, Christian Aaron Boulogne, Anthony Delon e Alain-Fabien Delon, con i quale avrebbe dichiarato di non avere un “rapporto idilliaco”.

Visualizza questo post su Instagram 🖤🖤🖤 #love Un post condiviso da Anouchka Delon (@anouchkadelon) in data: 23 Mag 2019 alle ore 6:27 PDT

Anouchka, 28 anni, è fidanzata da otto anni con Julien Dereims, il padre del bambino che porta in grembo. Come suo padre vuole intraprendere la carriera di attrice, ma per il momento la sua priorità sembrerebbe la famiglia, come riportato da Elle. Anouchka Delon è stata nel 2017 una delle vallette di Sanremo condotto quell’anno da Carlo Conti e Maria De Filippi. A salire sul palco, inisieme a lei anche Annabelle Belmondo, la nipote di Jean-Paul.

La notizia della gravidanza l’ha data quando si è presentata, durante la Fascion week di Parigi, alla sfilata di Elie Saab con il suo pancino in bella vista. Anouchka aveva raccontato in un’intervista ad un giornale francese lo scorso gennaio di aver subito un aborto spontaneo: “Prima dell’estate dell’anno scorso sono rimasta incinta ed eravamo felici. Ma a tre mesi ho perso il bambino. La vita ha deciso in quel modo, ma è ingiusto”.

La notizia della gravidanza è stata accompagnata anche da un post su Instagram nel quale ha condiviso con i suoi followers la sua gioia citando una canzone di Adele, Sweetest Devotion: “Non ero pronto prima. Lo sono adesso. Sto andando avanti per te, solo tu sarai per sempre l’unico a cui appartengo. La devozione più dolce mi colpisce come un’esplosione, tutta la mia vita sono stata congelata, la devozione più dolce che io abbia mai conosciuto”.

La reazione dell’amato padre la può solo immaginare perché l’attore francese a metà di quest’anno è stato colto da un ictus, seguito da un’emorragia cerebrale. Attualmente è ricoverato in una clinica svizzera e le sue condizioni sarebbero stabili. Anouchka è sempre stata dalla parte del padre anche quando ha affrontato il difficile divorzio dei genitori, fatto di accuse pubbliche e battaglie legali.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Aveste seguito le vicissitudini di Alain Delon?