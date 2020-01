Un nuovo scandalo sta colpendo la Famiglia Reale inglese, sembrerebbe che un uomo australiano sia il figlio segreto di Carlo e Camilla. Ecco le prove.

Dopo la decisione di Harry e Meghan di volersi allontanare dalla famiglia reale per essere indipendenti economicamente e trasferirsi con il piccolo Archie in Canada, ecco che arriva un’altra notizia che sta suscitando molto scalpore. Si tratta di un uomo che è convinto di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. Sul suo profilo Facebook ha pubblicato quelle che per lui sono prove schiaccianti.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla: vive in Australia e vuole il test del Dna

Carlo e Camilla, ancora prima di sposarsi lui con Diana e lei con Andrew Parker Bowles, avrebbero avuto un figlio segreto che è stato dato in adozione. Il presunto figlio segreto sarebbe stato affidato ad una famiglia australiana, Simon Charles Dorante-Day che oggi ha 52 anni. L’uomo da anni cerca in tutti i modi di dimostrare che Carlo e Camilla sono i suoi genitori biologici, pubblicando dichiarazioni e foto sul suo profilo Facebook che dimostrerebbe la somiglianza con diversi membri della Famiglia Reale.

In un’intervista rilasciata al magazine New Idea, Simon Charles Dorante-Day ha dichiarato di aver avviato un procedimento legale proprio contro Carlo presso l’Alta Corte d’Australia. Il suo intento è quello di dimostrare di essere il secondo in linea di successione al trono inglese. Si, proprio così, se fosse la verità, William dovrebbe lasciare la corona al fratellastro e di conseguenza il trono poi passerebbe al primogenito di Simon e non più a George, primogenito di Will e Kate Middleton.

Nell’intervista ha spiegato perché ne è convinto e come sta procedendo per far si che venga fatto un test del Dna: “Mia nonna ha lavorato per la Regina e mi ha detto più volte che sono il figlio di Carlo e Camilla. Ho portato il caso all’Alta Corte e questo è il passo più significativo che ho fatto finora. Quando hanno dovuto prenderlo seriamente in considerazione, è stato inviato a Sydney per la revisione di un giudice della Corte Suprema e ora lo stanno valutando”.

Il 52enne, un ingegnere elettronico e delle telecomunicazioni, è nato nell’aprile del 1966 a Gosport, vicino a Portsmouth, ma dopo essere stato adottato vive nel Queensland, in Australia. Sposato con una donna australiana ha 9 figli. Come riportato da Repubblica, nove mesi prima della sua nascita Camilla sarebbe misteriosamente scomparsa e con lei anche Carlo, mandato in Australia. Dopo alcuni mesi dopo la nascita sarebbe stato affidato a persone di fiducia della Regina. I nonni adottivi lavoravano come cuoca e come giardiniere della famiglia reale.

Insieme alla moglie poco prima di Natale hanno inviato i documenti all’Alta Corte di Sydney: “Questo è il passo più importante che ho fatto fino a oggi. Volevo dare una data di scadenza perché abbiamo bisogno di risposte“. La notizia sarebbe arrivata poco prima dell’annuncio di Harry. Simon non vole arrendersi: “Sono anni che Carlo, Camilla e la Regina cercano di nascondere la verità su di me, ma ora basta”. Da anni Dorante-Day insiste perché venga fatto un test del DNA.

Al momento però il Duca e la Duchessa di Cornovaglia non hanno mai risposto alle richieste dell’uomo né hanno commentato le sue affermazioni. Inoltre, l’uomo afferma che la principessa Diana era a conoscenza di tutto ed era anche pronta a renderla pubblica: “Crediamo che Diana fosse a conoscenza della mia esistenza e che avesse messo insieme i pezzi. Penso che Diana fosse in un punto in cui stava cercando risposte sulla sua vita”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? Secondo voi c’è una somiglianza tra il presunto figlio di Carlo e Camilla ed i suoi “genitori”? Assomiglia ai primogeniti di Carlo e Camilla?

