Due minorenni sono stati abusati sessualmente dal vicino di casa. I ragazzini si fidavano dell’uomo arrestato essendo un amico di famiglia.

Sono tanti, troppi, i casi di cronaca che raccontano di abusi che vengono fatti a discapito di persone indifese, di donne o di bambini. Quando si viene a conoscenza di abusi sessuali su minori si rimane sempre amareggiati, pensando che ci possono essere persone che approfittano dell’ingenuità, della buana fede dei bambini. Ed è questo il caso che è stato portato alla luce a seguito di un’indagine effettuata dai Carabinieri di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Un uomo è stato arrestato con delle pesati accuse: tentata prostituzione minorile aggravata e violenza sessuale aggravata su minori.

Abusati dal vicino di casa: arrestato un operaio incensurato

Il 44 enne arrestato dai Carabinieri, a seguito dell’indagine, avrebbe abusato più volte dei figli minorenni dei vicini di casa, due ragazzini che all’epoca dei fatti avevano 13 e 16 anni, proponendo loro anche rapporti sessuali a pagamento, come riportato da Fan Page. Una vicenda terribile, l’uomo è incensurato e lavora come operaio, da una prima ricostruzione dei fatti avrebbe abusato più volte dei due ragazzi minorenni. E’ stata la madre dei ragazzini ad accorgersi di alcuni strani comportamenti, sembravano scostanti ed aggressivi, ed ha deciso di avvisare i Carabinieri. A seguito della denuncia si è scoperto che nel 2019, l’operaio 44enne avrebbe abusato dei ragazzini per più volte o casa sua o a casa delle vittime. Li avvicinava grazie al rapporto di fiducia che si era instaurato negli anni tra le due famiglie.

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, che adesso si trova agli arresti domiciliari. Perquisita la sua abitazione e sequestrati materiali informatici e digitali che verranno analizzati per trovare ulteriori prove.

