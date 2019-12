Gemelle muoiono per il co sleeping.

Unimamme, oggi condividiamo con voi una storia molto drammatica per rendervi consapevoli.

Neonate australiane trovate morte al mattino

Una famiglia di Brisbane, in Australia, è completamente distrutta a causa della morte improvvisa dei suoi componenti più giovani: due gemelline di 6 settimane: Indiana e Violet. Nel corso di un’intervista su Courier Mail il padre delle piccine ha confermato che le figlie neonate sono morte a causa di un incidente durante il co sleeping. Le bambine sono state trovate morte a fianco della mamma, con cui avevano dormito, il 27 novembre scorso. Il papà ha detto che quella era la seconda volta che provavano il co sleeping per le gemelline.

La coppia infatti ha anche altri due bambini di 5 e 2 anni. L’ultimo è autistico. La mamma aveva dormito con le piccine il 26 novembre e gli aveva detto di dormire in un’altra stanza in modo da svegliarsi riposato e portare i figli maggiori all’asilo il giorno dopo. Quando l’uomo è entrato nella stanza ha capito che c’era qualcosa che non andava. La prima bambina che ha visto è stata Violet “era la mia bella ragazza, quando sono entrato ho capito che se n’era andata. Indiana era ancora calda e mia moglie era ancora abbastanza in sé per chiedere aiuto, ma in ospedale ci hanno detto che aveva perso troppo ossigeno. Sapevamo che non ce l’avrebbe fatta”.

I vicini hanno sentito le strazianti urla del padre “gridava, ho pensato che qualcuno fosse morto. Mi ha spaventato tantissimo” ha testimoniato un vicino. Una delle due bambine è stata pronunciata morta a casa, l’altra in ospedale. “Siamo in un posto molto buio, ma cerchiamo di andare avanti per gli altri bambini. “Nostra figlia ha 5 anni, le abbiamo detto la verità, non le abbiamo detto che le gemelle si sono addormentate, ma che sono morte”. Un amico di famiglia, Kieran Garratt, ha indetto una raccolta fondi su Go Fund Me per aiutare questa famiglia. “Ho parlato con la famiglia e ho trascorso molto tempo con loro, non stanno reagendo bene come potete immaginare, non riescono più a vivere in quella casa che è come una casa dei fantasmi”. Anche i bambini, ovviamente, hanno difficoltà, il piccolo di 2 anni non si rende conto di cosa è successo.

L’unica speranza è che questa terribile tragedia possa prevenirne di altre. Su Go Fund me sono stati raccolti 25 104 dollari. “Gli angeli ci hanno benedetto per sole 6 settimane, ma hanno lasciato un grande buco al loro passaggio”. In America ogni anno 3500 bambini muoiono per cause legate al sonno, le cause sono diverse: la Sids, soffocamento accidentale o altro. I pediatri americani raccomandano: “i bambini dovrebbero dormire sulla schiena, senza giocattoli e nelle loro culle, i genitori sono incoraggiati a condividere la stessa stanza, ma non lo stesso letto. ” Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su The Stir?

