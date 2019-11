Samantha Ford è una mamma di 38 anni che ha ucciso i suoi due gemellini: Jack e Chloe e ora dà la colpa al marito.

Nel giorno del Boxing Day inglese del 2018 Samantha Ford, una donna di 38 anni, Samantha Ford, ha annegato i suoi due gemellini di 23 mesi: Jack e Chloe, avuti con la fecondazione in vitro. Per il delitto è stata condannata a 10 anni, ma di recente è tornata a farsi sentire.

Mamma omicida torna a colpire

Unimamme, quella che vi raccontiamo oggi è una storia molto drammatica che ha avuto inizio l’anno scorso. Samantha Ford e suo marito Steven l’anno scorso hanno lasciato il Qatar, dove avevano un tenore di vita alto e si sono trasferiti nel Regno Unito, a Charing, nel Kent. Dopo 10 anni di matrimonio. In novembre la coppia si è separata e Samantha è andata a stare in affitto a Castle Drive, Margate. Il 26 dicembre la donna ha ucciso, annegandoli, i suoi due gemellini di 23 mesi: Jack e Chloe. Il giudice aveva detto durante il processo: “l’orrore di ciò che è successo per me non ha spiegazioni. Chiunque abbia un po’ di immaginazione può pensare a cosa deve essere successo in quel bagno, è improbabile che i bambini siano morti simultanamente e questo deve aver richiesto tempo e determinazione”.

Successivamente Samantha ha cercato di uccidersi schiantandosi contro un camion. Durante le udienze ha detto: “ho ucciso i miei bambini, lasciatemi morire“. L’accusa ha sostenuto che la donna avesse il cuore spezzato per la fine del matrimonio e che non le piacesse l’idea di diventare una mamma single. Secondo uno psichiatra la donna ha compiuto il gesto estremo per vendetta. Come accennavamo Samantha è stata condannata a 10 anni e ora si trova in un istituto psichiatrico, presso la Trevor Gibbens Unit a Maidstone. Da lì però si è messa in contatto con la madre di Steven Ford,scrivendole una lettera incolpando Steven della morte dei figli e accusando la suocera di non averla sostenuta.

Su Twitter Steven ha scritto: “il sistema giudiziario inglese ha fallito ancora una volta. L’assassina dei miei bambini ha avuto il coraggio di scrivermi dal luogo in cui è reclusa, inviando quella lettera a mia madre. Dovrebbero vergognarsi di averle permesso una cosa del genere. L’ingiustizia continua”. L’uomo l’ha definita una psicopatica narcisista. Steven ha detto che ha parlato con la polizia affinché Samantha non possa più fare niente del genere. ““Mia madre non appena ha aperto la lettera ha cominciato a piangere ed è stata male. “La cosa peggiore è che continua a incolpare me per quello che ha fatto lei, dicendo che il mio comportamento è disgustoso. Per di più mi ha minacciato di rendermi difficile il divorzio. Non si è mai scusata per quello che ha fatto”. Steven ha anche scritto al Primo Ministro, in precedenza, per chiedere una pena più severa per Samantha. “Lei vuole che io soffra, non ha rimorsi. , non la odio, perché per provare odio bisogna provare qualcosa verso una persona e io non provo niente per lei“. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Daily Mail?

