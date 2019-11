Una mamma di 25 anni è morta dopo aver partorito 2 gemellini, il marito è andato all’estero per seppellirla, ma non riesce più a tornare.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una storia in cui sembra che la burocrazia si accanisca su una famiglia che sta già vivendo una tragedia.

Mamma morta e neonati senza nonni per colpa della burocrazia

Una mamma di soli 25 anni ha dato alla luce due gemellini a Roma, ma purtroppo è morta durante il parto. Si tratta di una storia sconcertante che ha avuto inizio un mese fa, con la drammatica nascita dei gemelli. Dopo la morte della loro mamma i piccoli sono rimasti in ospedale perché il papà doveva tornare in Bangladesh, il loro paese di origine, per seppellirla. L’uomo aveva portato con sé la figlia maggiore, di 3 anni e intendeva chiedere ai nonni dei piccoli di venire in Italia per sostenerlo nell’allevare i bambini.

I nonni hanno accettato di trasferirsi in Italia per aiutare i nipoti. Purtroppo, quando sono arrivati in aeroporto la famiglia è stata bloccata a causa di problemi con il visto dei nonni. Il papà e la sorella maggiore dei piccini sono rientrati, mentre i nonni sono rimasti in Bangladesh. La situazione di questa famiglia rimane bloccata nonostante queste persone avrebbero diritto al ricongiungimento famigliare. Persino l’Ospedale ha inoltrato la richiesta. Per aiutare questa famiglia in difficoltà è stata avviata una raccolta fondi in alcune farmacie di Roma, tra di esse segnaliamo la farmacia Cuzzocrea in Piazza Vittorio Emanuele II. Chiunque può acquistare pannolini, latte o altri beni di necessità per i gemellini. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Il corriere della città? Non vi sembra vergognoso che i nonni siano costretti a stare lontani dai loro nipoti?