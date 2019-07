Un bambino è stato chiamato Google e l’azienda californiana gli ha inviato un regalo.

A Bekasi, a Ovest di Java un bambino è stato chiamato Google, come la nota azienda americana. Dopo qualche settimana la notizia ha fatto il giro del web raggiungendo anche il ramo asiatico del colosso informatico.

Bambino si chiama come un colosso di internet: le reazioni

Al piccolo è quindi arrivato un pacco contenente diversi regali tra cui una tutina con il logo di Google, appunto.

Ella Karina, la mamma del bimbo, ha commentato: “Google si è congratulata con noi e ha espresso la speranza che il piccolo Google possa aiutare molte persone. Ci hanno inviato vari oggetti come prova del loro apprezzamento, inclusa una tutina”.

Inizialmente lei non era d’accordo sul fatto di chiamare il loro secondo figlio come la famosa azienda di Mountain View.

Piano piano, però, ha cambiato idea perché molte persone accoglievano positivamente il nome.

Non tutto però è rosa e fiori. “Quando ho letto i commenti online ho esclamato: oddio, siamo caduti così in basso? Alcuni insinuavano che avevo chiamato mio figlio Google per ottenere dei soldi o che mio figlio sarebbe stato assunto da Google in futuro o che la sua scuola sarebbe stata pagata da Google. Ho detto Amen ai messaggi positivi perché credo nel pensare in positivo“.

Ora che persino l’azienda in questione li ha contattati Ella è ancora più sicura della loro scelta, decisamente originale.

Il piccolo è venuto alla luce nel Novembre del 2018. I suoi genitori sono: Ella Karina e Andi Cahya Saputra.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa curiosa storia di cui si parla su Asionone?

Avete mai pensato di chiamare i vostri figli con un nome molto originale?

