Kate Middleton ha condiviso un video in cui incoraggia i genitori a chidedere aiuto, in caso di bisogno, durante la pandemia. In modo particolare i neo genitori.

Unimamme, la Duchessa di Cambridge si sta impegnando per aiutare gli inglesi, in particolare i genitori, le neonamme e i neopapà, ma non solo.

LEGGI ANCHE > “SONO STATA CATTIVA CON I MIEI FIGLI”: KATE MIDDLETON RACCONTA LA SUA QUARANTENA FOTO

La Duchessa di Cambridge aiuta chi soffre durante la pandemia

Kate Middleton ha tenuto una videocall con persone che svolgono lavori essenziali e neo genitori. Parlando con gli esperti del settore la Duchessa di Cambridge ha sottolineato la capacità di esprimere le proprie preoccupazioni e di non sentirsi inopportuni a gravare sugli altri. La Duchesse di Cambridge ha sottolineato che i genitori devono poter contare su chi li può sostenere, persone competenti. “Lo abbiamo sentito da tutti i lavoratori in prima linea, non si sentono in grado di chiedere aiuto, si sentono in colpa per averlo fatto.” Kate Middleton, come accennavamo, ha discusso con neo genitori, ma anche con ostetriche, esperti del settore, in vista della settimana dedicata alla sensibilizzazione della salute mentale materna nel Regno Unito che mira appunto a creare maggior consapevolezza su questo aspetto. La salute mentale della mamma e dei genitori in generale è infatti molto importante, come sappiamo e, parimenti, è fondamentale il sostegno che ricevono le mamme e i papà.

LEGGI ANCHE > KATE MIDDLETON: LE DIFFICOLTA’ DEI GENITORI, ALLATTARE AL SENO è DIFFICILE

La Duchessa ha ribadito che i neo genitori e che i genitori in prima linea dovrebbero sentirsi sicuri di poter chiedere aiuto, in caso di bisogno, in modo particolare durante questo momento difficilissimo, causato dalla pandemia. “Ovviamente con le nuove mamme e i genitori non vogliono sentirsi sovraccarichi, ma è importante cercare accesso e aiuto quando ne hai bisogno”. Il colloquio si è svolto, come accennavamo, rispettando coscienziosamente le regole del distanziamento personale, con la Middletone collegata via pc. Uno spezzone del filmato è stato poi condiviso sull’account Instagram Kensington Royal. Sia la Duchessa di Cambridge che il suo consorte, il Principe William, sono ben consapevoli dell’importanza della salute mentale e che il Covid – 19 avrà e sta già avendo ripercussioni sulla salute psicologica delle persone. Di recente i Cambridge hanno sostenuto Our Frontline, un progetto che attraverso varie charity fornirà sostegno psicologico 24 ore su 24 a medici e poliziotti. Unimame, cosa ne pensate dell’attenzione della Duchessa di Cambridge verso questo tema, come riportato su New Idea?

LEGGI ANCHE > IL PRINCIPE WILLIAM PARLA DI CYBER BULLISMO E SALUTE MENTALE

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.