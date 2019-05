Dopo essere usciti dall’ospedale una coppia di genitori ha dimenticato il figlio neonato in macchina.

Siamo in Germania, ad Amburgo, e un bambino di pochi giorni ha vissuto la sua prima avventura. Lo diciamo sorridendo perché alla fine è andata bene, ma la paura di questi genitori deve essere stata tanta.

Genitori dimenticano il figlio appena nato in taxi

La coppia era di ritorno dall’ospedale con il loro figlio appena nato e il suo fratello maggiore, di appena un anno. Arrivati a casa, con un taxi, hanno pagato e si sono diretti verso la casa casa. Peccato però che facendolo abbiano dimenticato il piccolino addormentato sul sedile posteriore del taxi, che incurante è ripartito. Inutile è stata la corsa dietro al taxi.

I genitori disperati hanno subito allertato la polizia, la quale ha iniziato le ricerche ed ha poi pubblicato la notizia anche sulla pagina Facebook.

L’autista del taxi non si è accorto di nulla e ha continuato a lavorare incurante, fermandosi per pranzo e accogliendo nuovi clienti in aereoporto. Questo fino al momento in cui il bambino si è svegliato e si è fatto sentire. A quel punto anche il tassista ha chiamato la polizia e il bambino dopo essere visitato dai medici che si sono accertati che stesse bene ha potuto ricongiungersi con i genitori.

Una storia bizzarra ma che dimostra come a volte basti davvero un attimo.

