A Bellinzona una coppia ha abusato per anni dei figli.

Unimamme, oggi vi parliamo di una storia di abusi sessuali avvenuti a Bellinzona, all’interno di una famiglia.

Coppia pedofila abusava dei figli: cosa è accaduto

Una coppia formata da due cittadini italiani, un uomo di 50 anni e una donna di 45 hanno abusato sessualmente, per anni, dei loro figli.

La coppia pedofila ha abusato dei figli centinaia di volte, a volte anche in gruppo. Spesso, inoltre fotografavano e filmavano le violenze.

Le violenze si sono consumate a Bellinzona, in una casa che si trova in una zona non facilmente raggiungibile. I vicini sono pochi, mentre il giardino è vasto.

Ora la casa, in totale abbandono, è in svendita. Secondo alcune voci la coppia aveva uno stile di vita superiore ai propri guadagni.

L’uomo faceva il commesso in un supermercato, ma la famiglia aveva molti debiti.

Una residente ha commentato: “Sapevamo pochissimo di queste persone li vedevamo passare con il loro camper, o con la loro macchinona. Non parlavano con noi. Qui in paese ci sentiamo tutti un po’ in colpa. Ma chi poteva immaginarsi una cosa del genere”.

La coppia è stata arrestata per i crimini nel 2016, ma tutta la vicenda è emersa solo quando il Ministero pubblico ha annunciato il rinvio a giudizio della coppia.

I cittadini del bellinzonese, chiaramente, sono scossi. “Siamo amareggiati. A volte vorremmo incontrare quei due ragazzi e chiedere loro scusa per non esserci accorti di quello che stavano vivendo” ha rivelato un cittadino.

A mettere fine all’orrore è stata la segnalazione di una ragazzina, ma non si è certi se si tratti di uno dei figli o meno.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto in questa città e di cui si parla su Tio.ch?

Purtroppo, a volte i pedofili si celano dietro le mura domestiche.

Leggi anche > “I nostri genitori ci hanno incatenati in casa”: inizia il processo per la mamma e il papà che hanno sequestrato i figli