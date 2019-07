FaceApp ha aiutato a ritrovare un bambino scomparso da 18 anni.

Unimamme, oggi vi parliamo di una vicenda davvero incredibile in cui una App che solitamente si usa per intrattenimento, ha aiutato a trovare un bambino scomparso.

Ragazzo scomparso viene ritrovato 20 anni dopo

FaceApp è una App che, solitamente, viene adoperata per invecchiare il volto delle persone e, di recente, è diventata molto nota, anche tra i vip.

La App, sviluppata da tecnici cinesi per l’azienda Tencent, è stata in grado di mostrare, con grande accuratezza, come sarebbe sembrato un ragazzo scomparso da bambino, a 18 anni di distanza.

Gli investigatori del Futian District, nella Cina del Sud, nella provincia del Guangdong sono riusciti ad associare le predizioni di FaceApp con tecnologie di riconoscimento ufficiali preesistenti.

Così hanno individuato i soggetti che sembravano avere la maggiore rassomiglianza.

Il software ha lavorato per due mesi selezionando tra 100 candidati e, alla fine, ha scelto uno studente della provincia del Guangdong.

Il detective Zheng Zhenhai ha dichiarato: “quando lo abbiamo trovato si rifiutava di credere di essere stato un bambino rapito, ma il Dna ha dimostrato la corrispondenza del DNA con i genitori naturali”.

Weifeng Li, chiamato così dai genitori adottivi, era scomparso il 6 maggio del 2001 mentre giocava vicino a una costruzione, il suo papà era caposquadra.

Zheng ha commentato: “abbiamo aperto il caso il giorno dopo l’incidente, non abbiamo mai mollato, all’epoca la tecnologia era limitata. Avevamo controllato i filmati di servizio, ma c’erano troppe persone che entravano e uscivano dall’area“.

I genitori naturali Yu Xingquan e la mamma Rong Muhuan avevano cercato il figlio in molte città, inutilmente.

Il papà, in occasione della conferenza stampa dopo la riunificazione col figlio ha dichiarato: “siamo grati ai genitori affidatari che lo hanno allevato per 18 anni. D’ora in avanti suo fratello adottivo sarà un fratello per me, mio figlio avrà due padri”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Ladbilble?

