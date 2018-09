Una dichiarazione scioccante apparsa su un commento pubblicato su Facebook. Un papà contrario ai vaccini annuncia in una discussione di voler togliere l’insulina al figlio diabetico appena potrà.

Un diabetico che ha bisogno di insulina muore se non gli viene somministrata.

Il clima di oscurantismo, ignoranza e contrarietà alla scienza che ruota attorno a certi ambienti no vax è terrificante, anche se ci auguriamo che questo commento sia una “fake” o sia stato scritto soltanto come provocazione da uno dei tanti troll presenti sui social. Comunque la vicenda ha suscitato un certo clamore e comprensibile sconcerto finendo per essere pubblicata anche sui giornali.

Papà no vax: “toglierò l’insulina a mio figlio diabetico”

L’annuncio shock è stato dato in un commento ad una conversazione su Facebook, ma presto ha fatto il giro del web ed è finito anche sui giornali: un genitore no vax in una discussione contro i vaccini ha scritto di voler togliere l’insulina al figlio (presumibilmente diabetico) appena gli sarà possibile.

Il commento del padre no vax è stato pubblicato dalla pagina Facebook No alle pseudoscienze il 29 agosto 2018, diventando presto virale.



“…anche se i prossimi vaccini fossero acqua fisiologica non glieli farei… Solo chi sa può dire ciò che dico“. Nella sua sentenza no vax, il padre si è perso per strada anche la sintassi italiana, oltre alla scienza medica.

La follia complottista, tuttavia, raggiunge l’apice con questo commento: “…E ti dirò di più: se posso e quando ci riuscirò toglierò l’insulina (farmaco pulito secondo loro) a mio figlio“.

L’ossessione per i “farmaci puliti“, espressione priva di significato, si traduce in ferocia inconsapevole verso il figlio. Genitori che credono di fare e volere il bene dei propri figli e invece si comportano nell’esatto opposto mettendo in serio pericolo la vita dei loro bambini.

“Papà dell’anno” è stato ironicamente definito il genitore no vax dalla pagina Facebook No alle pseudoscienze.

Se fosse vero ci sarebbe da chiamare le forze dell’ordine, allertare i servizi sociali e sporgere immediata denuncia alla magistratura. Infatti, togliere l’insulina ad un bambino che soffre di diabete significa ucciderlo.

Il diabete, specialmente quello infantile, è una malattia grave da trattare con la massima prudenza, osservando tutte le indicazioni mediche. Allo stato attuale non esiste altra terapia oltre all’insulina per trattare il diabete infantile (Tipo 1).

Quel “quando ci riuscirò” del padre no vax è semplicemente un’affermazione sconsiderata e priva di senso.

Il caso è finito anche sui giornali. NextQuotidiano ha ricostruito la conversazione da cui è scaturito il commento shock.

Il genitore no vax è intervenuto in uno del tanti gruppi Facebook di “free vax” (anche se in inglese sarebbe più corretto scrivere “vax free”) per ribadire l’inutilità dei vaccini.

Il papà antivaccinista sarebbe, secondo quanto riporta il giornale, un utente molto attivo nei vari gruppi no vax presenti su Facebook. In uno di questi gruppi, rispondendo ad una mamma che aveva detto di essere favorevole a vaccinare i figli se i vaccini non avessero alcun effetto collaterale e non contenessero “porcherie“, il papà ha risposto: “io anche se i prossimi vaccini fossero acqua fisiologica non glieli farei“. Un rifiuto totale dei vaccini.

Al commento di un altro utente che aveva ammesso l’intenzione di vaccinare i figli “se fossero sicuri”, il papà no vax, imperterrito, ha risposto: “Io no. E ti dirò di più: se posso e quando ci riuscirò toglierò l’insulina (farmaco pulito secondo loro) a mio figlio“.

Un rifiuto dei vaccini e dei farmaci come scelta ideologica e assolutamente sconsiderata.

Un esempio negativo e assolutamente da non seguire, care unimamme, giusto?

Per le vaccinazioni e la cura del diabete affidatevi ai medici. Quelli veri, non i personaggi da avanspettacolo.

Sul trattamento del diabete di bambini e ragazzi vi ricordiamo la Guida dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

