Un ginecologo ha usato il suo seme con il quale ha messo incinte decine di sue pazienti a loro insaputa. E’ stato sospeso dall’ordine dei medici.

Poco tempo fa vi avevamo raccontato la storia di un medico esperto in fertilità che ha inseminato 49 pazienti con il suo sperma, invece del donatore anonimo promesso. Il medico olandese era il direttore di una banca del seme che, a seguito delle indagini, è stata chiusa.

La storia che raccontiamo oggi è molto simili, ma il ginecologo sotto inchiesta è di Ottawa, nel Canada, che, a seguito delle indagini, è stato sospeso dall’Ordine dei medici canadese”.

Ginecologo usava il proprio seme per l’inseminazione artificiali richieste dalle sue pazienti

Un ginecologo canadese usava il suo sperma per mettere incinte donne che si rivolgevano a lui perché pensavano di essere sterili e cercavano una gravidanza. Il ginecologo, Bernard Norman Barwin è stato sospeso dall’ordine dei medici con una grave accusa, quella di inseminare le sue pazienti con il proprio sperma.

Il comportamento scorretto e sbagliato del medico andava avanti da decenni. Ha approfittato della fiducia che le sue pazienti e lo stato d’animo scosso delle donne che si rivolgevano a lui.

Come riportato da diversi quotidiani locali, come L’Indipendent a far scoppiare il caso è stata una delle tante figlie del dottore.

La ragazza ha deciso di sottoporsi ad un test del DNA per capire se fosse figlia del ginecologo che aveva aiutato la madre a rimanere incinta. Il test genetico le ha permesso di scoprire che il suo padre biologico non era chi credeva, ma il ginecologo. In questo modo altre persone hanno scoperto il terribile operato del medico. Al momento i figli accertati sono 11, ma si ipotizza che potrebbero essere anche più di 50.

L’ex medico non ha partecipato all’udienza, ma ha dichiarato di non aver contestato le accuse attraverso il suo avvocato. La decisione della commissione arriva dopo anni di notizie e battaglie legali combattute da alcuni ex pazienti di Mr Barwin.

Voi unimamme sapevate di questa storia così particolare? Cosa ne pensate?