Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un figlio: l’annuncio su Instagram | FOTO

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano il loro primo figlio. I due sono molto emozionati ed hanno condiviso la loro gioia sui social.

L’ex velina Giorgia Palmas diventerà mamma per la seconda volta. L’annuncio è stato fatto sul suo profilo Instagram con una tenera foto, accompagnata da una dolce didascalia. La Palmas è già mamma di una bellissima bambina di 10 anni, Sofia, avuta da una precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Adesso, l’ex velina è fidanzata con il nuotatore Filippo Magnini, il futuro padre.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Ora è tutto bellissimo” | La dolce foto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini diventeranno presto genitori. Per lei il secondo figlio, mentre per Magnini sarà la prima volta che diventerà papà. I due sono pieni di gioia e molto emozionati ed hanno dato in contemporanea l’annuncio della gravidanza suoi loro profili Instagram. La foto pubblicata è un bellissimo scatto dell’ex velina con il pancione in bella vista mentre e Sofia che lo bacia. Dietro di lei Filippo Magnini che l’abbraccia. Nel post a corredo della foto si legge: “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura”.

Poi l’annuncio: “È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della vita, la potenza dell’amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande”.

Anche Magnini è super felice: “Ecco la mia famiglia. Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio. Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita. Grazie Amore mio. Grazie perché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita. Ti amo”. Poi un pensiero anche per Sofia: “Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme. Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te!”.

La Palmas e Magnini sono insieme dal 2018, avevano in programma di sposarsi a marzo 2020, ma sono stati costretti a rimandare il tutto a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Filippo aveva chiesto a Giorgia di sposarlo alla vigilia di Natale 2019 nella loro nuova casa.

L’ex velina aveva scritto: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bella notizia?

