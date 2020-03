La giovane attivista, Greta Thunberg, è stata ritratta su degli adesivi di un’azienda petrolifera mentre veniva violentata da un uomo.

Negli anni abbiamo imparato a conoscere la giovane attivista, Greta Thunberg, che si batte per la lotta ai cambiamenti climatici. L’abbiamo vista parlare ai grandi della terra ed organizzare tante battaglie e diventare, a soli 17 anni, il simbolo di una militanza per migliaia di giovani che combattono contro l’uso dei combustibili fossili chiedendo con forza ai governi di porre un limite alle emissioni di gas serra. Questa volta è tornata alla ribalta per delle immagini vergognose che la raffigurano.

Greta Thunberg violentata: l’attivista contro l’azienda petrolifera

Il web è indignato, una nota azienda petrolifera canadese, la X-Stile, ha distribuito alcuni sticker dove Greta appare nuda mentre subisce violenza da un uomo che la tiene per le trecce. Un immagine violenta, disgustosa e raccapricciante che sta facendo il giro del web, come riportato anche da Repubblica. L’attivista ha risposto all’azienda con un tweet: “Lo fanno solo per disperazione: è la dimostrazione che stiamo vincendo“. Sembrerebbe che secondo un dipendente di X-Site gli adesivi, definiti come “disgustosi e del tutto sbagliati“, erano parte di una campagna promozionale proposta all’azienda da applicare ai caschi dei dipendenti.

Per la Royal Canadian Mounted Police non ci sarebbe alcun reato in quanto non può essere definita come pedopornografia minorile. Però in molti hanno chiesto che gli adesivi vengano immediatamente dalla circolazione gli adesivi accusati di trasmettere “misoginia, pedofilia e violenza usate come armi“. Dopo le numerose polemiche, la società petrolifera ha fatto sapere che gli adesivi verranno distrutti.

Purtroppo, non è la prima volta che Greta viene presa di mira. La giovane ambientalista, che soffre della sindrome di Asperger, ha raccontato di essere stata più volte bullizzata anche a scuola. In Italia lo scorso ottobre era comparso un fantoccio appeso a un cavalcavia di Roma, con la scritta “Greta is your god”, che la sindaca Virginia Raggi aveva definito “vergognoso”. In tanti poi, l’attaccano sui social, ma lei ha sempre risposto ribadendo le sue convinzioni.

