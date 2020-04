Una bambina di 2 anni ha perso il suo animaletto di pezza in un hotel, lo staff l’ha ritrovato e le ha inviato le foto di ciò che ha fatto il peluche in attesa.

Unimamme, sappiamo tutte quanto i nostri bambini siano affezionati ai loro animaletti di peluche e quale sia il dramma quando li perdono. Ecco che cosa è successo a una bambina di 2 anni.

Una bimba smarrisce il peluche: ecco la sua storia

La piccola Juniper, una bimba di 2 anni, ha perso il suo Ruff Ruff, il suo peluche preferito. Ecco che cosa è successo, come ha raccontato la sua mamma: Allison Kuykendall. “Come molti di voi saprete, lei ama il suo Ruff Ruff, se lo porta dietro ovunque. Purtroppo ci siamo accorti di averlo lasciato in un hotel a Richmond il fine settimana scorso, durante il torneo di calcio delle ragazze. Ho chiamato l’hotel per sapere se qualcuno l’avesse visto. Qualche giorno dopo abbiamo ricevuto un pacchetto e Ruff Ruff è stato consegnato al sicuto tra le sue mani. L’ Hilton Double Tree Midlothian ha fatto ben più del dovuto. Le hanno inviato una lettera personale con le foto di cosa ha fatto Ruff Ruff mentre era via“.

Questa invece è la lettera arrivata insieme a Ruff Ruff.

“Cara Juniper, grazie per averci prestato Ruff Ruff per un giorno, ci è stato di grande aiuto nell’hotel. non ti preoccupare, non ha lavorato troppo, gli abbiamo concesso tanto tempo per giocare. Ci manca tanto! A presto. Speriamo che tu e Ruff Ruff torniate a visitarci presto. Con affetto“.

Alisson ha detto che la figlia era molto felice quando Ruff Ruff è tornato da lei. “Juniper era shockata a vederlo in una scatola, abbiamo amato molto le foto”.

Il messaggio e le foto di questa mamma sono diventati virali su facebook, hanno ricevuto 86 051 like e più di 52 mila condivisioni.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa storia? Vi piacciono le tenere foto?

