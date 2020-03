Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole per stupro di terzo grado e aver commesso atti sessuali di primo grado. Stabilita la durata della condanna

Finalmente è arrivata la durata della condanna per il famoso produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, ritenuto colpevole di stupro di terzo grado, cioè atti sessuali con una persona non consenziente con meno di 17 anni e per aver commesso atti sessuali di primo grado (rapporti orali o anali).

Il processo si era concluso il 24 febbraio scorso, dopo 49 giorni. I capi di imputazione erano 5, ma la giuria ha assolto Weinstein da 3 pesante imputazioni, tra cui quella di essere un predatore sessuale che gli sarebbe costata l’ergastolo. Il giudice James Burke poteva condannarlo da un minimo di 5 a un massimo di 29 anni. Alla fine il verdetto è di 23 anni di reclusione per l’aggressione sessuale Miriam Hailey e 3 anni per il rapporto sessuale non consensuale con l’aspirante attrice Jessica Mann. Queste 2 pene dovrebbero essere scontate consecutivamente. La sentenza è stata pronunciata in un’aula del Tribunale al 15° piano della Corte Suprema di Manhattan.

Il suo team di avvocati, capitanati da Donna Rotunno, aveva chiesto 5 anni, il minimo della pena. In ospedale Weinstein era andato in sedia a rotelle, mostrandosi fragile. Poco prima della condanna l’uomo aveva rilasciato una breve dichiarazione: “provo davvero rimorso per questa situazione. Lo sento profondamente nel mio cuore. Sto davvero cercando di essere una persona migliore“. Weinstein, che compirà 68 anni il prossimo 19 marzo ha sottolineato che in passato non aveva mai commesso azioni coercitive e confidava in una seria amicizia con le persone per le quali va in galera.

