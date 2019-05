Un ingegnere di Google aiuta il fratello disabile con la tecnologia.

Lorenzo Caggioni, ha 39 anni, è laureato in Fisica e vive e lavora a Milano, presso Google, dove si occupa dei clienti che vogliono implementare le loro soluzioni nel cloud.

Lorenzo ha un fratello di nome Giovanni, di 21 anni, non vedente, con la Sindrome di Down e che non è in grado di parlare.

Per lui, suo fratello maggiore si è dedicato, da due anni, a un progetto chiamato Diva.

Diva è un pulsante collegato a un chip programmabile capace di trasferire il comando all’assistente di Google e, dunque, a Google Home.

Se si preme il pulsante, l’assistente agisce come se stesse rispondendo a un’interrogazione vocale o testuale, facendo partire canzoni o altro.

Il suo obiettivo era quello di aiutare il fratello disabile ad essere più autonomo.

“Aiutare mio fratello a essere autonomo, ma soprattutto a compiere i nostri stessi gesti”.

Inizialmente Lorenzo e i colleghi avevano creato una scatola di cartone con una cassa integrata.

“Era un buon primo passo, ma lo rendeva autonomo senza essere del tutto inclusivo” ha aggiunto l’ingegnere.

Giovanni infatti va pazzo per la musica pop, in modo particolare per Max Pezzali.

Il progetto su cui ha lavorato Lorenzo si lega bene alla tendenza del momento, cioè quella di usare lo streaming e i vari assistenti Google, Alexa o Siri.

I cubotti tramite cui vengono diffusi contenuti audio e video riducono al minimo la fase in cui l’utente impartisce il comando.

Grazie a questo nuovo strumento Giovanni può comportarsi come tutti i ragazzi della sua età che si siedono sul divano e fanno partire un film, nel suo caso: Alla ricerca di Nemo.

L’evoluzione successiva sarà quella di integrare il tag Rfid (piccole etichette elettroniche da applicare agli oggetti che fungano da pulsante. Per esempio un peluche di Nemo potrebbe essere usato per far partire il film.

Lorenzo Caggioni sogna di consentire al fratellino ancora più autonomia e inclusione:”permettere a Giovanni di fare ancora più cose in casa, come aprire le tapparelle”.

