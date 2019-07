Inventato un apparecchio che consente agli uomini di allattare al seno.

Unimamme, forse è finita l’epoca in cui solo le donne dovevano alzarsi nel cuore della notte o fare i salti mortali per allattare.

L’allattamento al seno è anche per i papà

Una compagnia giapponese chiamata Densu ha inventato un nuovo strumento per aiutare i papà ad allattare al seno.

Sì, avete sentito bene!

Il dispositivo, che è indossabile, si chiama: Father’s Nursing Assistant, (Assistente all’allattamento del padre) e ha un design che lo fa somigliare al seno della mamma.

Al suo interno può contenere latte del seno o la formula, mentre all’esterno ci sono dei capezzoli per invogliare il piccolo a succhiare come se si trattasse davvero della mamma.

Inoltre il dispositivo può tenere conto del sonno del bambino e del programma di allattamento tramite una App.

Questo apparecchio è stato presentato, per la prima volta, al South By Southwest, ma solo ora sta ottenendo pubblicità sui social media.

Sulla pagina Facebook dell’azienda non si sono sprecati i commenti. Eccone alcuni: “Oh mio Dio! Divorzierei davvero da mio marito per questo!”

Ci sono stati commenti da parte di uomini al limite della discriminazione di genere: “Per nessuno motivo! Rimarrò attaccato a riparare e pulire parti di veicoli e andare a pesca con mio figlio. Questo è il mio modo di creare un legame”.

“Non si suppone che i padre debbano creare questo tipo di legame”.

Ci sono stati anche commenti positivi. Per esempio, una donna, ha scritto: “ci sono mamme, là fuori, che hanno subito una mastectomia a causa di un tumore al seno, questo potrebbe essere un bel modo per continuare ad avere un legame anche se con la formula e non con il latte del seno.“

Gli stessi inventori sperano che, con il loro apparecchio, un po’ del carico che comporta la maternità venga distribuito.

“Allattare al seno è efficace per aiutare il genitore a dormire, un beneficio che è fazioso verso le donne, concentrandoci sull’allattamento al seno vogliamo diminuire il carico sulle mamme e aumentare il quantitativo di riposo del bebè”.

Unimamme, i vostri compagni userebbero questo apparecchio di cui si parla su The Stir?

