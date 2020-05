Una maestra americana ha avuto una bellissima idea per poter abbracciare in sicurezza i suoi alunni in seguito all’emergenza sanitaria in corso.

In questo periodo legato all’emergenza coronavirus chi sta soffrendo di più in seguito alle misure adottare per la riduzione dei contagi sono molto probabilmente i bambini e gli adolescenti. Privati delle loro abitudini quotidiane, niente scuola, niente amici, niente attività extra scolastiche e niente nonni e parenti. Per rallegrare un poco i suoi studenti, una maestra americana ha escogitato un sistema per poterli abbracciare in tutta sicurezza.

Maestra trova il modo di abbracciare in sicurezza i suoi alunni: l’idea che è piaciuta a studenti e genitori

Kelsey Pavelka è una maestra di seconda elementare che ha trovato il metodo per ritornare ad abbracciare i propri studenti. La bella iniziativa dell’ insegnante dell’Indiana, negli Usa, consiste nell’allestire sull’uscio della propria abitazione una barriera di plastica. Con un telo della doccia, del nastro adesivo e delle buste per alimenti in plastica resistente è riuscita a creare la barriera di plastica completa di fori per le braccia con la quale riesce ad abbracciare i suoi studenti.

Dopo ogni abbraccio, lo studente aveva il compito di sanificare il telo in modo tale che lo studente successivo possa avere un abbraccio in tutta sicurezza.

Intervistata dalla CNN ha raccontato: “La maggior parte degli studenti è corsa alla mia porta gridando! Poi ci abbracciamo un sacco di volte e parliamo di tutte le cose che abbiamo fatto. Di solito ci sono molte battute, racconti e balletti”. Per il momento 14 dei suoi studenti sono andati a trovarla e l’idea l’ha avuta guardando dei video su Tik Tok di persone che usavano questo stratagemma per abbracciare i familiari.

I genitori dei suoi alunni l’hanno ringraziata per la sua idea: “Molti genitori hanno affermato che i loro figli avessero davvero bisogno di questo”.

Voi unimamme cosa ne pensate dell’idea di questa maestra? Vi piace?

