L’identità di genere è una questione biologica oppure anche culturale? Alcune ricerche cercano di capire come si determina il gender.

La differenza di genere ha una base biologica oppure culturale? Si tratta certamente di una questione molto dibattuta, come per esempio sulla questione dei giochi: perché alle bambine piacciono le bambole e ai bambini i camioncini?

Identità di genere: quanto sono importanti natura e cultura

Uomini e donne sono davvero sempre diversi? Secondo James Damore, un ingegnere di Google sì: nel 2017 infatti – come riporta il NewScientist – sosteneva che le donne arrivano meno ai vertici in ambito tecnologico perché biologicamente sono meno “programmate” alla fatica. Secondo Damore, infatti, gli uomini pur di eccellere sono disposte a sopportare lavori pesanti e stress, cosa che invece non riuscirebbero a fare le donne perché per componente strutturale non sono in grado di farlo. Esse infatti non hanno il testosterone, l’ormone maschile che aiuterebbe gli uomini a sentire meno la fatica.

Se Damore abbia ragione o meno non è dato saperlo con certezza: la scienza infatti non ha una posizione unanime. E’ vero che le differenze nel cervello dei bambini si vede già quando sono appena nati, ma questa pare non sia una condizione così determinante da causare delle profonde differenze di genere.

In realtà è infatti la cultura che gioca un ruolo importante. Per dimostrare come sia la società e la famiglia a condizionarci fin dall’infanzia, due studiose – Shannon Davis della George Mason University (Virginia) e Barbara Risman dell’Università dell’Illinois (Chicago) – hanno analizzato i dati raccolti in California sullo sviluppo dell’infanzia negli ultimi 50 anni. E’ vero che gli ormoni condizionano le differenze, ma la cultura differenzia ancora di più.

La cultura è infatti soprattutto influenzata dagli stereotipi: uno studi del 2007 su 80 bambini sui 3 e 4 anni ha dimostrato che i padri tendevano ad essere più preoccupati per il comportamento delle figlie piuttosto che dei figli, come a dire “se è femmina è diverso”. Si tratta di paure che vengono percepite e interiorizzate dai bambini anche molto piccoli e così se le porteranno dietro per la vita.

I risultati dicono chiaramente che non sono solo gli ormoni a determinare delle differenze, ma soprattutto le esperienze compiute nell’infanzia come per esempio vestirsi in un certo modo, giocare con certi vestiti. Sono queste che condizionano ancora di più.

E voi unimamme cosa ne pensate?