Una bambina di 9 anni ha tagliato i capelli per donarli alle persone malate di cancro.

Sheona è una bambina coraggiosa che ha deciso di compiere un bel gesto per le persone molto malate, come lo è stata la sua mamma: Deborah Higgins, di origini irlandesi, ma che vive a Verona.

Bambina fa un grande dono per i malati

La mamma di Sheona, Deborah, ha avuto un cancro e, con la chemio, le erano caduti tutti i capelli. «In ospedale possono farti di tutto, ma non tagliarti i capelli. Era stato brutto vederla senza, così ho pensato un modo per aiutare chi li perde per colpa di una malattia» aveva confessato la piccola. Deborah aveva avuto un liposarcoma mixoide di terzo grado e ricorda come fosse andata dal parrucchiere dopo il primo ciclo di chemioterapia. «Ero venuta proprio in questo salone a tagliarmi i capelli dopo il primo ciclo di chemio. Mi avevano scoperto un liposarcoma mixoide di terzo grado, in una scala che arriva fino a quattro gradi: in sostanza una massa che si era formata sulla coscia sinistra. L’intervento era andato bene ma erano necessari dei cicli di chemio: vista la mia età c’era il rischio che delle cellule tumorali fossero finite in qualche altra parte del corpo. Quando arrivai qui, al lavaggio, caddero praticamente tutti i capelli. Mi guardai allo specchio, vidi la mia testa, ero praticamente calva».

La mamma di Sheona prosegue: “fu scioccante. Sheona allora aveva cinque anni, eravamo io e lei, sole, perché i miei famigliari erano in Irlanda. In quel periodo viveva emozioni contrastanti, non riusciva a esternare la rabbia: furono i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’ospedale di Borgo Roma ad aiutarla a capire quello che mi stava accadendo, dandole serenità. Quell’esperienza l’ha segnata, l’ha resa più sensibile verso chi soffre”. Per questo motivo, per 4 anni, Sheona si è fatta crescere i capelli per poi donarli a chi ne ha bisogno. “Vorrei che i miei capelli diventassero la parrucca di qualche bambino che sta male. Vorrei poter regalare un sorriso a chi è triste per colpa di una malattia” ha detto la bambina. Mamma e figlia si sono recate da un parrucchiere di Pescantina per il taglio.

Mentre era seduta sulla poltrona della parrucchiera Sheona ha raccontato: “studio anche canto, un giorno mi piacerebbe andare a Britain’s Got Talent». La mamma di Sheona ha spiegato la scelta della figlia. “Qualche settimana fa mi ha chiesto di potersi tagliare i lunghi capelli e donarli per la realizzazione di una parrucca destinata ai malati oncologici». La procedura del taglio dei capelli è stata spiegata dall’associazione trentina Ragionevolmente che, insieme a Lilt e con l’azienda veronese Winner’s – Capelli Vincenti, ha dato il via alla campagna nazionale Diamoci un taglio. I capelli vengono prima lavati e asciugati poi con un alastico si fa una treccia di almeno 20 cm. da chiudere con un secondo elastico, infine si taglia alla base della coda.

Sheona ha aggiunto: “tutti i miei compagni di classe sanno che domani arriverò a scuola con i capelli corti», racconta la bambina, «sono tutti curiosi e i miei maestri mi hanno detto che sono molto coraggiosa e che starò sicuramente bene anche con un taglio più corto». “Mamma, appena i capelli mi crescono, torno qui e li ritagliamo. E speriamo vengano regalati a qualche bambino” ha concluso la bimba. La mamma ha precisato: “Con la sua sensibilità spera e speriamo che questo gesto possa aiutare altre a fare la stessa cosa che ha fatto lei, pensiamo anche ad altri soprattutto quando noi stiamo benissimo. Possiamo sempre aiutare anche con un gesto così”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Fanpage?

