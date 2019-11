Un papà che non voleva attendere il turno del figlio presso il pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli ha sfondato il vetro.

Unimamme, dobbiamo registrare un altro grave episodio di intolleranza e aggressività avvenuto in un pronto soccorso di Napoli. Teatro dell’episodio di violenza è stato l’ospedale Santobono di Napoli. Un uomo aveva portato il figlio, un neonato di appena 15 giorni per problemi respiratori. Insieme al padre del piccolo c’erano anche la madre e i nonni. Quando il bebè è arrivato gli è stato dato un codice verde perché i parametri del piccolo erano buoni, quindi l’hanno messo in attesa con altri 10 bambini con lo stesso codice. I famigliari del piccino hanno iniziato però a protestare perché non volevano attendere il turno e così un’infermiera ha fatto entrare nell’area triage la nonna e il piccino.

Successivamente sono sopraggiunti altri piccoli in codice giallo. Alcuni avevano le convulsioni ed altri ipertermia severa. A quel punto la nonna del neonato non ha accettato di essere stata superata da questi casi, nonostante fossero più gravi e così ha istigato il papà del bimbo a intervenire. L’uomo ha iniziato a urlare, poi ha sfondato la porta del pronto soccorso. Solo per un caso non ha colpito una bambina che si trovava nel triage per una valutazione. Dai vertici dell’ospedale pediatrico è giunta la seguente comunicazione: “siamo indignati per l’ennesima aggressione con atti vandalici verificatasi al Pronto Soccorso del Santobono. Sono sempre i familiari di pazienti con patologie spesso inappropriate per il pronto soccorso che si rendono responsabili di questi episodi. Oltre che intensificare i controlli e la sicurezza chiederemo un tavolo con Asl ed altre aziende affinché si faccia rete e si possa evitare l’iperafflusso all’ospedale Santobono istituendo anche il servizio di guardia medica per i codici bianchi in collaborazione con la AslNa1″.

I medici chiedono anche che ai pediatri di base vengano date delle apparecchiature per poter diagnosticare i codici bianchi, un'iniziativa già proposta dal Ministro per la Salute Roberto Speranza.