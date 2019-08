La foto di due bambini che si tengono per mano il 1° giorno di scuola è diventata virale per un buon motivo.

Unimamme, nel primo giorno di rientro a scuola alcuni bambini potrebbero essere più ansiosi e spaventati di altri, ma ecco che una storia proveniente dall’America ci fa tirare un sospiro di sollievo.

Bambino aiuta un coetaneo il !° giorno di scuola

Courtney Coco Moore, mamma di Christian di 8 anni, ha condiviso una foto poi diventata virale su Facebook, accompagnandola con queste parole: “sono tanto orgogliosa di mio figlio, ha visto un bambino confuso che piangeva in un angolo, lo ha preso per mano e l’ha portato dentro la scuola. Per me è un onore allevare un bambino così adorabile e compassionevole. Lui è un bambino con un gran cuore. Il primo giorno di scuola è iniziato bene.”

Nella foto condivisa si vede il figlio Christian di 8 anni, che tiene per mano l’amico Connor Crites, autistico.

Il rientro tra i banchi di scuola il 14 agosto scorso presso la Minneha Elementary di Wichita, non è stato privo di difficoltà per Connor. Christian, della sua stessa età l’ha notato e l’ha consolato, prendendolo per mano e aiutandolo.

LEGGI ANCHE > IL GESTO DI UNO SCONOSCIUTO A UN BAMBINO CON UNA VOGLIA SUL VISO

Successivamente Connor ha dichiarato a un’emittente affiliata alla Abc: “È stato gentile con me ero al primo giorno di scuola e ho iniziato a piangere, poi Christian mi ha aiutato ed ero felice”.

Anche la mamma di Connor, April Crites, è rimasta positivamente colpita dal gesto del comagno del figlio. “È tutto ciò che posso chiedere che qualcuno si apra nei confronti di mio figlio in quel modo. Sono così felice che abbia avuto un amico. E, si spera, un’amicizia per la vita”.

La mamma di Connor ha detto che il figlio non ha parlato fino a 5 anni, le preoccupazioni per questo bambino “speciale” sono tante. “Temo ogni giorno che qualcuno riderà di lui.

“Temo ogni giorno che qualcuno riderà di lui perché non parla correttamente o perché non sta fermo”.

L’immagine ha ottenuto 46 329 Like e 28781 condivisioni.

Unimamme, cosa ne pensate di questa bella storia d’amicizia?