Il latte materno può curare il cancro.

Una recente ricerca da parte di Hamlet Pharma ha dimostrato che il latte del seno ha proprietà anti cancro.

Un’azienda scopre Hamlet: una nuova speranza per i malati oncologici

Ecco come si è svolto questo importante studio:

la ricerca si è svolta a Praga

è durata mesi

a 40 pazienti con il cancro alla vescica sono state somministrate 6 dosi di un farmaco che è stato sintetizzato dall’alfa-lattoalbumina umana, una proteina prodotto dal latte del seno, è legata a un acido grasso chiamato acido oleico.

Il farmaco sperimentale è chiamato human alpha-lactalbumin ed è letale per le cellule tumorali, viene detta anche Hamlet. Hamlet è stata somministrata attraverso un catetere e il suo dosaggio è stato prescritto prima che il paziente affrontasse l’operazione chirurgica.

I pazienti che hanno ricevuto il farmaco hanno scoperto di aver sradicato le cellule cancerogene da tumori disciolti. Il professor Catharina Svanborg della Lund Universit, in Svezia, ha commentato: “questa è una pietra miliare molto importante per l’azienda. Abbiamo bisogno di maggiori risultati, ma speriamo che si tratti della chemioterapia gentile del futuro”.

Sono ormai già 20 anni che Hamlet svolge ricerche, ma solo casualmente Svanborg ha fatto una scoperta che ha portato l’azienda a indagare le proprietà del latte materno. Ora studi dimostrano che Hamlet è in grado di uccidere più di 40 differenti tipi di cellule cancerogene in laboratorio. Sempre la Svanborg prosegue: “se l’efficacia può essere associata a una mancanza di tossicità è possibile che questo trattamento possa essere usato come prevenzione e terapia. Il progetto sarebbe quello di renderlo disponibile in tutto il mondo, per i pazienti che sono sensibili a determinati tumori o che soffrono di tumori che possono essere trattati e raggiunti con questa sostanza”. Bisogna sottolineare che fino a questo momento non ci sono stati effetti collaterali associati a opzioni di trattamento comuni come nausea, perdita dei capelli e danno ai nervi. Hamlet quindi potrebbe dare speranza ai pazienti oncologici che non hanno terapie efficaci. Unimamme, cosa ne pensate di questa importante scoperta di cui si parla appunto su Hamlet Pharma?

