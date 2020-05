Duncan Gillespie è un papà inglese che ha pensato a un modo per intrattenere i suoi figli, ancora piccoli, durante il periodo di reclusione.

Durante questo lungo periodo di reclusione, tanti genitori hanno dovuto improvvisare modi per intrattenere i loro figli chiusi in casa, il papà 38enne britannico Duncan Gillespie si distingue per la sua creatività.

Un papà impegna i figli durante il lockdown

Duncan ha deciso di preparare una sorpresa per i suoi due piccoli. L’uomo ha messo i giocattoli dei figli nel freezer durante la notte. Al mattino ha spiegato ai piccoli che toccava a loro scongelarli, utilizzando la loro creatività per estrarli dal ghiaccio. Duncan ha spiegato “ero piuttosto rilassato perché li ho sistemati in giardino, sono rientrato, mi sono fatto un panino al bacon e mi sono seduto”. Approfittando del tempo in cui i figli cercavano di scongelare i giochi lui si è messo a lavorare. I piccoli hanno dovuto scongelare un triceratopo, uno squalo da bagno, un minuscolo T Rex , un delfino e una piccola lucertola.

Just froze the kids toys in ice and gave them only spoons to free them. Time for a bacon sandwich and some coding pic.twitter.com/dJfZzKAr6B — Duncan Gillespie (@GillespieDuncan) April 6, 2020

Se volete provare la stessa cosa a casa riempite un contenitore Tupperware d’acqua, infilate all’interno un giocattolo e congelatelo durante la notte. “Loro l’hanno amato, è stato divertente vedere cercare delle strategie, mentre ero lì ho sentito che dicevano: “chissà cosa succede se lo facciamo cadere”, le hanno provate tutte”. “Sono entrambi bambini creativi, quindi era un modo per accendere la miccia della loro creatività. Penso che sia per questo che ci hanno giocato così a lungo. ” A un certo punto ha iniziato a piovere e hanno avuto uno spunto su come risolvere il rebus grazie agli stivali del papà. “Ho dato loro dei cucchiai, perché ho pensato: “qual è la cosa più difficile da dare per prolungare il gioco? Scommetto che hanno impiegato 90 minuti per completare la missione di soccorso. Erano felici, questa è la cosa principale. Sono rimasti coinvolti e questa è stata una vittoria per tutti”.

Duncan, come tanti genitori ha dovuto lavorare da casa, anche sua moglie, Bex, prosegue a lavorare nella sua azienda di cibo a zero spreco. Duncan ha avuto l’ispirazione da un gruppo di Facebook dove alcuni genitori hanno suggerito l’idea per aiutarsi. Su Twitter ha avuto 1588 retweet e 7000 Like.

Unimamme, a voi piace questa idea di cui si parla su Yahoo.com?

