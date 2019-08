Anne Hathaway ha scritto un messaggio legato all’infertilità.

Unimamme, l’attrice premio Oscar Anne Hathaway ha deciso di condividere indirizzato a tutte quelle donne che stanno avendo problemi di fertilità.

Anne Hathaway incoraggia le altre donne

L’attrice ha già un figlio e ora è nuovamente incinta. Ecco ciò che ha detto in un’intervista: “per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta”.

Solo poco tempo fa, mostrando la foto del suo pancino in espansione, l’attrice aveva scrtitto: “scherzi a parte, per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Vi mando amore extra”.

Dal 2012 Anne Hathaway è sposta con Adam Shulman, un collega attore ed è mamma di Jonathan Rosebank, un bimbo di 3 anni.

L’attrice, fin da subito, aveva espresso il sogno di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per Jonathan.

In un’intervista per AP la Hathaway aveva sottolineato che per molte donne il momento felice della gravidanza è solo “una parte della storia” e quindi bisogna aiutarsi a vicenda.

“Penso che tutti noi abbiamo un’idea molto limitata di ciò che deve essere fatto per avere un bambino. E quando ciò accade è davvero un momento felice ma dietro c’è anche molto altro. Per alcune donne il pancione è solo una parte della storia. E i passi che hanno dovuto fare per arrivare lì possono essere davvero dolorosi. Puoi sentirti molto sola e piena di dubbi su te stessa. E io lo so perché ci sono passata».

L’attrice ha aggiunto: “Questo non è successo per effetto di una magia. Non ho semplicemente agitato una bacchetta magica e detto “voglio essere incinta e, wow, tutto ha funzionato”. Cavolo, ammiro il mio pancione adesso ma è stato molto più complicato di così”.

La Hathaway ha riflettuto molto prima di pubblicare la foto del suo pancione. “Ero consapevole del fatto che quando sarebbe arrivato il momento di annunciare che fossi incinta, qualcuno si sarebbe sentito ancora più isolato e solo. Ma volevo anche che sapessero che possono trovare una sorella in me”.

“Ovviamente sapevo di non essere l’unica donna con problemi di fertilità ma sono rimasta stupita da quante persone attraversino tutto quello che ho provato anch’io».

Unimamme, quindi cosa ne pensate delle dichiarazioni di quest'attrice

