Un pasticcere sardo ha lanciato l’iniziativa di regalare i dolci invenduti ai più poveri.

In Sardegna vive un pasticcere dal cuore d’oro. Si chiama Nicola Loi e a lui si deve una bellissima iniziativa solidale: quella di consegnare i dolci invenduti, a fine giornata, alle persone più povere.

Iniziativa solidale in una località turistica sarda

Ogni sera, dopo aver abbassato la serranda Nicola Loi lascia all’esterno le buste con i dolci che non ha venduto durante la giornata nella sua pasticceria a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari: il Miky’s Dream Bakery. Ecco il messaggio, scritto su Facebook, con cui Loi ha lanciato la sua iniziativa: “ogni sera alla chiusura lasceremo appesi fuori dei pacchetti con il non venduto. Per chi volesse…”. I dolci invenduti sono quindi a disposizione dei poveri della città che non possono permettersi paste e bignè nel quartiere di Quartu di via Fiume. Loi ha spiegato a Casteddu online Loi: “mettiamo tutto alle 21 e alle 3 del mattino quando rientriamo al lavoro non c’è più nulla. Portano via tutto. Una signora è venuta a ringraziarci e ci ha confessato che grazie al vassoio che le abbiamo messo a disposizione ben 10 persone hanno mangiato paste. Ed era da tempo che non me mangiavano”.

Inizialmente però la sua idea era stata un’altra “Avevo pensato di mettere un cartello fuori dal negozio e invitare i bisognosi ad entrare per prendere i dolci. poi però mi sono accorto che chi ha veramente bisogno si vergogna di mostrare la sua condizione e così ho pensato di mettere tutto fuori, così chi vuole può servirsi anonimamente”. La sua attività è aperta da meno di un mese e, insieme a lui, lavorano altre 3 persone. Il gestore, naturalmente, ha messo in conto che i suoi pasticcini potrebbero venire presi anche da persone che non sono esattamente indigenti, ma Loi si affida al buon senso e alla responsabilità di ciascuno. “Abbiamo messo in conto anche quello ma non importa facciamo questo lavoro con il cuore e buttare del cibo ci farebbe veramente male”. Il generoso pasticcere, venuto alla ribalta sui quotidiani nazionali ha aggiunto: “mi ha sorpreso, e non poco, finire anche su alcuni quotidiani nazionali. Non sono di certo un eroe, tanti altri miei colleghi hanno scelto di donare le paste invendute ai poveri. Al mondo, anche a Quartu Sant’Elena, ci sono purtroppo persone meno fortunate. Ricordarsi della loro esistenza è un obbligo morale”. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa lodevole iniziativa raccontata su Unione Sarda? Sicuramente è un modo per combattere lo spreco alimentare e aiutare gente in difficoltà? Voi conoscete altre iniziative simili?