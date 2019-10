“Tale madre tale figlia”: una frase confermata dalla scienza. Il rapporto madre-figlia è infatti il più potente secondo uno studio

Uno studio che ha voluto analizzare i rapporti tra genitori e figli ha evidenziato come quello tra mamma e figlia sia il più forte dal punto di vista delle emozioni e quindi cerebrale.

Il legame madre-figlia oggetto di studio: i risultati

In una ricerca pubblicata su The Journal of Neuroscience i ricercatori hanno analizzato i legami all’interno di 35 famiglie. Obiettivo dello studio era dimostrare come e perché alcune patologie si trasmettono tra famigliari.

I componenti delle famiglie erano tutti in buona salute e senza diagnosi di depressione.

Lo studio, che si è avvalso la risonanza magnetica, che ha prodotto una “mappa del cervello” ha evidenziato come la struttura del cervello e i disturbi dell’umore sono geneticamente passati dalla madre alla figlia.

La ricerca ha dimostrato che la parte corticale del sistema limbico , in cui risiede il circuito delle emozioni, viene trasmessa maggiormente dalla mamma alla figlia che non al figlio. Il cervello della figlia ha cioè un’anatomia molto più simile a quella della mamma in questa zona del cervello. Le figlie “sentono” ciò che sentono le madri e viceversa, ma rischiano anche di soffrire degli stessi disturbi.

Questi risultati, che hanno confermato studi precedenti, possono aiutare a comprendere meglio il ruolo della genetica nei disturbi dell’umore e ad agire in via preventiva permettendo di contrastare eventuali rischi.

Fumiko Hoeft, professore associato di psichiatria all’Università della California ha dichiarato: “L’unicità del nostro studio consiste nel fatto che siamo i primi ad aver considerato l’intera famiglia e ad aver sottoposto a scan genitori e figli per vedere quanto erano simili i loro circuiti cerebrali.” E ha aggiunto: “E’ importante mostrare la profonda influenza dell’impatto prenatale sui figli, che spesso dimentichiamo. L’input prenatale è considerato solo nei casi più gravi come alcol o fumo. Ma accade sempre. Una mamma stressata ha un impatto su come sarà il figlio“.

Geneviève Piché, professore nel reparto di psicologia dell’Università del Quebec rimane però cauto per il numero esiguo di famiglie studiate e per le condizioni di salute delle stesse.

“Non possiamo essere certi che questi risultati possono essere generalizzati anche alle famiglie depresse. Dobbiamo aspettare futuri studi su mamme depresse e vedere se otteniamo risultati simili”. E aggiunge: “Non è solo un fattore, è l’insieme di molti fattori di rischio che gioca un ruolo o causa in un bambino lo sviluppo di sintomi depressivi”.

Certo è che lo studio apre la strada a future ricerche, soprattutto in un ottica preventiva.

E voi unimamme che ne pensate di questo studio di cui si parla su ScientificAmerican? Voi trovate somiglianza nel modo di “sentire” con vostra madre o vostra figlia?