Il piccolo Archie, il figlio di Meghan Markle e del principe Harry ha compiuto un anno, per l’occasione è stato diffuso un bel filmato.

Baby Archie Harrison ha appena compiuto un anno nella soleggiata Los Angeles, lontano dagli altri parenti in Uk.

Baby Sussex spegne una candelina

Archie è venuto alla luce il 6 maggio del 2019 ma, per volere dei genitori, non ha titoli nobiliari. Dal novembre scorso i duchi del Sussex si sono trasferiti lontano da casa, prima in Canada e, di recente, a Los Angeles. Aveva fatto molto discutere, se vi ricordate, la decisione di staccarsi in maniera così netta dalla famiglia reale. In marzo i genitori di Archi hanno dovuto abbandodare anche l’account Sussex Royal, con cui tenevano aggiornati i fan delle loro iniziative. A ogni modo, secondo fonti vicine alla famiglia reale la festa in onore di Archie dovrebbe essersi svolta a Malibù , nella loro casa, insieme a papà Harry e mamma Meghan, tra piscina, una chiamata agli zii in Inghilterra e una torta senza zucchero.

Nel tenero video che è stato diffuso si vede Meghan che ha i capelli raccolti in modo informale mentre legge al suo piccolino un classico inglese: “Duck! Coniglio” Archie è molto eccitato, afferra il libro, lo butta per terra. Nel post di Save the Children Uk viene spiegato che papà Harry è “dietro le quinte”, cioè è stato lui ad effettuare le riprese. “Grazie alla Duchessa Meghan per averci aiutati a raccogliere fondi per il nostro appello sul coronavirus leggendo “Duck! Rabbit!” della @arkfoundation illustrato da @tlichtenheld e pubblicato da @chroniclekidsbooks. Mentre il mondo si sta cimentando con la pandemia da coronavirus, le vite dei bambini sono state messe sotto sopra. Donando a Save the Children con le Stories, potete sostenere le famiglie più vulnerabili nel Regno Unito e nel mondo aiutandole ad ottenere pacchetti per apprendere nella prima infanzia, voucher per fare la spesa, oggetti indispensabili per la casa, protezioni per il virus.

Per favore donate ora sul nostro sito. Oppure potete messaggiore STORIES al 70008 per fare un’offerta di 5 sterline. Insieme possiamo aiutare le famiglie ad affrontare questo momento. Potete donare via messaggio da un telefono britanico. Vi detrarranno 5 sterline più le spese per l’invio del messaggio. Messaggiando Stories accettate gli invii riguardo a raccolte fondi, appelli, campagne, eventi e altri modi per sostenerci. Se non volete essere interpellati scrivete No telefono. Domande? Telefonate allo 02070126400. Leggete le nostre regole sulla privacy”. Unimamme, cosa ne pensate del video di Meghan e Archie e della loro iniziativa?

