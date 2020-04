Ilary Blasi festeggia il suo 39esimo compleanno in quarantena. Il marito, Francesco Totti, le fa gli auguri sui social.

Oggi 28 aprile la conduttrice e showgirl, Ilary Blasi, compie 39 anni. Il suo, come quello di tanti italiani, sarà un compleanno atipico, trascorso in casa in quarantena a causa delle misure restrittive in seguito all’emergenza sanitaria. Ilary, dal 2005 è sposata con Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, dal quale ha avuto tre figli, Christian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).

Ilary Blasi e gli auguri di compleanno del marito Francesco Totti

39 anni per la conduttrice Ilary Blasi che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo da quando aveva solo tre anni nella pubblicità olio Cuore. In seguito, alla fine degli anni Novanta viene scelta per diventare una “Letterina” del programma “Passaparola” condotto da Gerry Scotti nel 2002. Da qui, oltre a trovare l’amore, la sua carriera televisiva procede a gonfie vele, tra i programmi di maggiore successo ci sono “le Iene” e “Grande Fratello Vip”.

Con il marito Francesco Totti sonio una delle coppie più amate dello spettacolo italiano.

L’anno scorso per il suo compleanno Totti le ha fatto una sorpresa portandola a Montecarlo per festeggiare con gli amici più stretti. Quest’anno sarà in famiglia a causa del lockdown, ma a rendere la sua giornata ancora più speciale è proprio il marito sul suo profilo Instagram- Oltre a farle una dedica accompagnata anche da una foto di loro due: “Auguri, amore mio…Buon compleanno”, Totti le ha dedicato anche commovente storia.

E nelle storie di Instagram aggiunge “Ti Amo“, condividendo un video di tutti i momenti più belli in coppia sulle note di “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro. Un momento di grande emozione per celebrare una giornata di festa per l’intera famiglia Totti.

