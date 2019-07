Sospesa la maestra di Vicenza che mandava sms hard a un alunno di 10 anni.

Unimamme, c’è un aggiornamento sulla vicenda degli sms hard inviati da un’insegnante a un bambino di 10 anni, suo alunno.

Insegnante manda sms hard a un alunno di una scuola elementare: cosa è accaduto

Una maestra quarantenne di una scuola elementare della provincia di Vicenza è stata sospesa dopo un’indagine per tentata violenza sessuale su un suo studente.

La sospensione è arrivata dalla dirigente scolastica che ha messo in atto un provvedimento dell’Ufficio scolastico provinciale.

Su Il Giornale di Vicenza viene riportato: “Il provvedimento resterà in vigore fino all’eventuale sentenza di primo grado; l’insegnante non potrà nel frattempo essere chiamata neppure per le supplenze“.

La vicenda era emersa quando i genitori del ragazzino avevavo notato strani comportamenti nel figlio. Successivamente avevano trovato degli sms espliciti sul suo smartphone.

C’erano frasi ed espressioni equivoche come: “Sapessi quanto ti spupazzerei su tutto il mio corpo” oppure: “amore mio” o “ti penso sempre”. A queste manifestazioni il bimbo rispondeva con: “amore mio, voglio toccarti”.

Con una psicologa il bambino aveva parlato anche di baci vicino alle labbra. Il piccolo è stato interrogato in udienza protetta il 27 giugno scorso, nel corso di un incidente probatorio.

Da parte sua la professoressa ha sempre negato tutte le accuse. I suoi avvocati avevano rilasciato la seguente dichiarazione: “un rapporto al più un po’ affettuoso ma assolutamente privo di qualsiasi contenuto o risvolto di natura sessuale”.

I genitori, però “Lei e nostro figlio si vedevano anche fuori dalla scuola. In alcune occasioni ne eravamo a conoscenza, in altre ci diceva che andava da un amico, salvo poi confidarci di aver incontrato lei. Alla psicologa ha raccontato di due baci “a stampo”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda che è stata seguita da: Il Gazzettino di Padova?

Voi cosa avreste fatto se fosse accaduto al vostro bambino?