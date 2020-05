Un’insegnante si è occupata di un bambino appena nato fratello di un suo studente. Il piccolo rischiava di essere contagiato dal coronavirus.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la vicenda di un’insegnante che ha aiutato una famiglia, persone sconosciute, in un momento di difficoltà.

La vicenda di un’insegnante che si è dimostrata una brava persona

“Sono solo un’insegnante, diversi anni fa ho incontrato una donna chiamata Luciana Lira. Stavamo entrambi cercando di conseguire un master. Io e lei abbiamo insegnanto nelle stesse scuole pubbliche ed eravamo vicine. Da quando ho incontrato Luciana ho capito che saremmo diventate amiche.

Ha un modo dolce e gentile che ti attira e fornisce servizi agli studenti che chiedono di imparare la lingua inglese, molti di loro che ora hanno il compito di insegnare ai loro figli a casa durante questa pandemia di coronavirus possono apprezzare ciò che io e Luciana affrontiamo quotidianamente. Spesso, il ruolo che svolgiamo, è più di quello che potresti immaginare. La maggior parte di noi si sono rifugiati in un luogo e abbiamo continuato a insegnare a distanza. Per Luciana il ruolo di insegnante è stato alterato per sempre. Qualche settimana fa Luciana ha ricevuto una telefonata dalla madre di uno dei suoi molti studenti. La donna era in difficoltà e spiegava che stava chiamando dall’ospedale. Ha chiesto se Luciana poteva chiamare suo marito che non parla inglese e che non sa nemmeno leggerlo o scriverlo. Poi ha chiesto se Luciana poteva andare in ospedale. Le era appena stato diagnosticato il Covid – 19 e stava per partorire.

Non oso immaginare cosa abbia potuto pensare Luciana in quel momento. Ma allora cosa pensano gli eroi prima di mettersi in pericolo? Luciana ha contattato subito il padre del bambino e si è affrettato a incontrarlo in ospedale aderendo alla regola ferrea di 6 piedi di distanza mentre sua moglie partoriva. Lui temeva che il piccolo contraesse il Covid – 19. Sebbene fosse asintomatico pensava che sarebbe risultato positivo come sua mamma. L’uomo ha richiesto dei test per se stesso e il suo figliastro. Poi ha chiesto alla mia amica di portare a casa con lei il bambino finché non fosse arrivato il test. La mia amica ha acconsentito.

Lei conosceva questa famiglia solo dall’inizio dell’anno scolastico, solo perché aveva il figlio di 7 anni come studente. Erano virtualmente estranei l’uno con l’altra. La mia amica ha fatto ciò che fanno le brave persone. Lei ha detto sì. Sono certa che la sua risposta sarebbe sempre stata sì. Cosa le è passato per la mente in quel momento? Luciana è andata in ospedale quel giorno, per aiutare, e l’ha fatto. Una settimana dopo è arrivato il risultato del test. Il padre e lo studente erano positivi. Il pediatra del neonato l’ha lodata, se il piccolo fosse tornato a casa con loro l’esito sarebbe stato tragico.

La mamma è rimasta in terapia intensiva mostrando segnali di miglioramento, il marito e il figliastro stanno ancora combattendo con il coronavirus. Il bimbo sta bene, Luciana e la sua famiglia se ne stanno occupando. Il mio racconto non può rendere giustizia al suono della voce della mia amica mentre condivideva i dettagli degli eventi. Questo non è qualcosa che qualcuno avrebbe potuto immaginare. I lavoratori essenziali sono fuori a lavorare ogni giorno. Siamo tutti a casa a lavorare e tentiamo di comprendere questa nuova normalità che ci ha colti di sorpresa. Ma questo atto altruistico ci ricorda che la nostra umanità ci rende tutti essenziali … gli uni per gli altri. Come ognuno risponderà quando gli verrà chiesto semplicemente di mostrarsi e aiutare.

L’infermiera ha chiesto alla mia amica se fosse la sorella della donna che aveva partorito, o forse se era una cugina, dal momento che era primo contatto medico, Luciana ha risposto: “sono solo un’insegnante“. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda riportata su Love What matters?

