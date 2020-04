Gli insegnanti meritano più rispetto è quello che alcuni genitori stanno affermando in questo periodo nel quale le scuole sono chiuse ed i figli sono a casa.

A seguito della pandemia che il Mondo intero sta cercando di affrontare, sono stati messi in atto diversi provvedimenti per cercare di limitare i contagi. I primi provvedimenti hanno riguardato le scuole, scuole chiude ormai da diversi mesi in alcune Regioni e studenti che si sono trovati a non poter più frequentare le lezioni. Per loro si è attivata la didattica a distanza, ma sopratutto per quelli più piccoli è necessario che i genitori diano loro una mano. Un sito ha riportato alcuni messaggi che i genitori hanno pubblicato sui propri social, nei quali dopo solo poche ore di “homeschooling” hanno capito il lavoro che gli insegnanti ogni giorno svolgono in classe.

Insegnanti meritano rispetto: i genitori elogiano il loro lavoro

Negli ultimi anni il lavoro dell’insegnante è stato a volte sminuito. Ci sono stati alcuni fatti di cronaca che hanno messo in evidenza come studenti, ma anche i genitori degli studenti siano sempre pronti a mettere in dubbio il lavoro dei docenti.

In tanti pensano che sia facile fare il lavoro dell’insegnante, ma non è così e proprio in questi duri giorni molti genitori si sono ricreduti elogiando i docenti. Le scuole chiuse hanno costretto i nostri ragazzi a studiare a casa seguiti anche e molto di più dai genitori.

Come riportato da Boredpanda, alcuni genitori hanno pubblicato delle foto nelle quali mostrano i figli che svolgono i loro compiti sotto la stretta supervisione dei genitori, altre che mostrano quello che succede appena i genitori si allontanano perché sono costretti a far conciliare le attività familiari-domestiche con il loro lavoro.

Ad esempio qualche giorno fa girava in rete il video di un giornalista della BBC che era in collegamento da casa sua e si vede la figlia che fa irruzione in camera mentre l’uomo era in onda.

Una produttrice americana, Shonda Rhimes, mamma di due bambini di 6 ed 8 anni, dopo solo un’ora di “homeschooling” aveva già apprezzato il lavoro degli insegnanti dei suoi figli: “Gli insegnanti meritano di guadagnare un miliardo di dollari all’anno. O a settimana“, si corregge Shonda. Poi un’altra mamma ha scritto: “Ora immaginate 25 di loro in una classe!“.

Voi unimamme come ve la state cavando nel gestire i vostri figli, compiti compresi? Avete detto almeno una volta in questi giorni, “ma come fanno gli insegnanti?”?